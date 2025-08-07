“Que Pifia” recibe a Luis “Luchito” Williams para una noche de trayectoria y televisión nacional

Luis “Luchito” Williams comparte su historia en “Que Pifia” por Sertv y plataformas digitales

“Que Pifia” presentará una conversación íntima con Luis “Luchito” Williams sobre su carrera, vida profesional y proyectos futuros.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El programa “Que Pifia”, reconocido por su estilo fresco y entrevistas a figuras destacadas de la televisión nacional, recibirá este viernes a Luis “Luchito” Williams, uno de los presentadores más queridos y respetados del país.

Con una trayectoria profesional sólida y ampliamente reconocida, Luis “Luchito” Williams compartirá con la audiencia su recorrido en los medios, anécdotas personales y sus planes para el futuro. La entrevista será conducida por los presentadores Manolo Barroso y Fabricio Velásquez, quienes guiarán una conversación íntima y reveladora con el invitado especial.

El episodio se transmitirá este viernes 8 de agosto a las 8:30 p.m. a través de las pantallas de Sertv y sus plataformas digitales oficiales @Sertvpanamá, líderes en producción nacional. La participación de Luis “Luchito” Williams promete ser uno de los momentos más destacados de la temporada, ofreciendo a los televidentes una mirada cercana a la vida de un referente de la televisión panameña.

La Dirección de Comunicación e Información de Sertv invita al público a sintonizar esta edición especial de “Que Pifia”, que celebra el talento nacional y el compromiso con contenidos de calidad.