“Que Pifia” recibe a Luis “Luchito” Williams para una noche de trayectoria y televisión nacional

“Que Pifia” recibe a Luis “Luchito” Williams para una noche de trayectoria y televisión nacional
“Que Pifia” recibe a Luis “Luchito” Williams para una noche de trayectoria y televisión nacionalSertv

El reconocido presentador panameño Luis “Luchito” Williams será el invitado especial en “Que Pifia”, este viernes 8 de agosto a las 8:30 p.m. por Sertv.

Luis “Luchito” Williams comparte su historia en “Que Pifia” por Sertv y plataformas digitales

“Que Pifia” presentará una conversación íntima con Luis “Luchito” Williams sobre su carrera, vida profesional y proyectos futuros.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El programa “Que Pifia”, reconocido por su estilo fresco y entrevistas a figuras destacadas de la televisión nacional, recibirá este viernes a Luis “Luchito” Williams, uno de los presentadores más queridos y respetados del país.

Con una trayectoria profesional sólida y ampliamente reconocida, Luis “Luchito” Williams compartirá con la audiencia su recorrido en los medios, anécdotas personales y sus planes para el futuro. La entrevista será conducida por los presentadores Manolo Barroso y Fabricio Velásquez, quienes guiarán una conversación íntima y reveladora con el invitado especial.

El episodio se transmitirá este viernes 8 de agosto a las 8:30 p.m. a través de las pantallas de Sertv y sus plataformas digitales oficiales @Sertvpanamá, líderes en producción nacional. La participación de Luis “Luchito” Williams promete ser uno de los momentos más destacados de la temporada, ofreciendo a los televidentes una mirada cercana a la vida de un referente de la televisión panameña.

La Dirección de Comunicación e Información de Sertv invita al público a sintonizar esta edición especial de “Que Pifia”, que celebra el talento nacional y el compromiso con contenidos de calidad.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb