¿QUIÉN DA MÁ$? regresa a A&E con nuevas subastas y sus figuras más icónicas

La serie estrena dos episodios diarios del 18 al 26 de agosto, mostrando el mundo de las subastas en California

A&E lanza la temporada 14 de ¿QUIÉN DA MÁ$? con nuevas subastas y el regreso de sus figuras más populares.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- La exitosa serie ¿QUIÉN DA MÁ$? vuelve a la pantalla de A&E con su temporada número 14, cargada de adrenalina, feroces subastas y el regreso de sus protagonistas más emblemáticos. Desde el lunes 18 hasta el martes 26 de agosto, se emitirán dos episodios estreno cada tarde, de lunes a viernes, a las 16:00 hs (ARG–COL–MEX).

Los icónicos subastadores Dan y Laura Dotson lideran nuevamente las pujas entre compradores profesionales en distintas instalaciones de almacenamiento en California. Esta temporada reúne a figuras como Brandi Passante, Darrell Sheets, Ivy Calvin, René Nezhoda y Kenny Crossley, junto al esperado regreso de Barry Weiss, con su estilo inconfundible.

Subastas, rivalidades y hallazgos inesperados

En cada episodio, los compradores evalúan depósitos confiscados —sin tocarlos— y deciden cuánto arriesgar por su contenido, que puede ir desde basura hasta verdaderas joyas. La serie muestra el riesgo y la emoción detrás de cada puja, con estrategias renovadas y rivalidades clásicas.

Brandi Passante, una de las protagonistas más queridas, continúa en el programa tras más de una década. “Ha sido un viaje. Lo disfruté todo. Hay una magia entre nosotros que no se puede explicar”, expresó. Por su parte, Dan y Laura Dotson destacaron la autenticidad del elenco y el vínculo que une a las familias a través del programa.

Evento virtual y más de 300 episodios

Para celebrar el estreno, A&E realizó el 13 de agosto un evento virtual con la participación de Brandi Passante, Kenny Crossley, Dan y Laura Dotson, junto a los productores Jeff Bumgarner y Roman Mykytyn.

Con más de 300 episodios emitidos desde su debut en América Latina en 2011, ¿QUIÉN DA MÁ$? se consolida como una de las series más populares del canal, permitiendo a los espectadores sumarse a la adrenalina de las subastas y descubrir los secretos ocultos en cada unidad.