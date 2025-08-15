Quiero Olvidarte (Respuesta #1): el nuevo sencillo de Ela Taubert que emociona al mundo

Ela Taubert lanza “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)” y anuncia gira internacional ‘Preguntas a las 11:11 Tour’

(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Miami, FL., EE.UU.- La estrella del pop colombiano Ela Taubert, ganadora del Latin GRAMMY®, presentó este 14 de agosto su nuevo sencillo titulado Quiero Olvidarte (Respuesta #1), marcando su regreso tras el éxito de su álbum debut Preguntas a las 11:11. El tema, cargado de vulnerabilidad y fuerza emocional, refleja la lucha por superar un amor que aún deja huellas.

Durante las últimas semanas, Ela generó expectativa entre sus seguidores al adelantar fragmentos del sencillo en redes sociales. La canción fue interpretada en vivo ante más de 50.000 asistentes como parte del show de estadio ‘Metamorfosis Season’ de Aitana, donde Ela fue telonera.

El lanzamiento coincide con el anuncio de su participación en el prestigioso Billboard Latin Music Week 2025, donde formará parte del panel “Women’s Panel: Global Rising” el próximo 21 de octubre en el Fillmore Miami Beach. Allí compartirá escenario con otras artistas latinas para reflexionar sobre el impacto global de la música femenina.

Además, Ela confirmó las fechas de su gira internacional Preguntas a las 11:11 Tour, que inicia el 31 de agosto en Puerto Rico y recorrerá España, Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Las ciudades incluyen Madrid, Valencia, Barcelona, Santiago, Buenos Aires, Lima, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Guatemala, San José, Bogotá, Los Ángeles, Houston, Nueva York, Orlando y Miami.

Su álbum Preguntas a las 11:11 continúa recibiendo elogios por su profundidad lírica y emocional. Medios como Rolling Stone en Español y SPIN MAG lo han destacado como uno de los mejores del año, consolidando a Ela Taubert como una de las voces emergentes más influyentes del pop latino global.