Residente, Orishas y Señor Loop encabezan cartel musical del Festival Panama Crossroads 2026

El Festival Panama Crossroads anuncia su primera línea de artistas para la edición 2026



• La cuarta edición del evento multicultural de Panamá confirma la presencia estelar de Residente, Orishas y la banda panameña Señor Loop, además de una nutrida representación electrónica.

(15/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Festival Panama Crossroads, producido por Palmera Presenta, ha revelado el primer anuncio de su cartel musical para la cuarta edición, que se llevará a cabo del 29 al 31 de enero de 2026 en Amador, Ciudad de Panamá. El evento se consolida como la cita cultural y regional más importante del verano, reforzando su compromiso con el desarrollo de la economía creativa panameña.

Encabezados estelares del Festival Panama Crossroads 2026

La edición 2026 presenta un cartel de primer nivel encabezado por el aclamado rapero y productor puertorriqueño Residente (René Pérez Joglar). Reconocido por sus más de 31 premios Grammy Latinos y por la revista Billboard como el rapero número uno en el listado de los “50 mejores raperos de la historia de la música latina”, Residente llega al istmo con su propuesta que fusiona el rap con ritmos universales. El artista ha sido una voz fundamental en la defensa de causas sociales, educación pública y derechos de los pueblos indígenas, colaborando con organizaciones como UNICEF y Amnistía Internacional.

Acompañando el encabezado llegan los legendarios Orishas, la banda cubana que revolucionó el hip hop latino a nivel mundial desde finales de los años 90. Sus integrantes, Yotuel Romero y Roldán González Rivero, representan la fusión perfecta entre el hip hop y la música tradicional cubana, consolidándose como embajadores de la cultura caribeña en el globo con más de 750,000 copias vendidas en Europa y múltiples nominaciones al Grammy Latino.

Completando el trío estelar se encuentra Señor Loop, la banda más importante y legendaria de Panamá, cuya influencia ha sido fundamental en el desarrollo de la escena musical nacional y que representa la esencia panameña en el Festival Panama Crossroads.

Elenco internacional y escena electrónica local

El cartel incluye a artistas internacionales como The Ritual with Anane & Louie Vega, AWEN, Entre Nos, KEENE, Mano Le Tough, Greta Spark, Némula, Rui Vargas, Sally C, VINCE, DJ Norma y The Checkup.

La escena electrónica local estará ampliamente representada por un extenso listado que incluye a Aldrey, Alicefulloflove, Andrés Pérez, Buen Afro, Claudia Quero, Cutarro, Dal Florida, Disalazar, Grets, M3B, DJ Necar, Ferxo Díaz, Gerard R, Jo.el, Jota Ortiz, Kamarita, Kitana, Leo Pérez, Lil Lina, Luca Ruiz, Mei, Melieé, Nicholls, Ruki Álvarez, Ritmo Equis, Shmina, Vinoss, Wally Stryk, Zian y otros artistas pendientes de confirmación.

Expansión cultural y educativa

El festival, que afirma ser «un auténtico camino de cruces moderno», seguirá expandiendo su oferta cultural a través de cinco escenarios donde convergen diversos géneros musicales, desde urbano, alternativo, electrónica, hasta calipso y world music.

El director del Festival Panama Crossroads, Lloyd Keene, confirmó que este es solo el primer anuncio y que se sumarán más artistas en las próximas semanas, anticipando que el cartel superará los 60 artistas nacionales e internacionales.

La organización mantiene su compromiso con la educación y la cultura, por lo que próximamente se anunciarán los detalles de su programa educativo. En ediciones anteriores, este programa ha ofrecido talleres, clases magistrales y charlas con acceso gratuito al público, contando con la participación de más de 40 expositores internacionales y nacionales. Asimismo, se anunciará el recorrido culinario que celebrará el legado gastronómico panameño.

Los boletos para el Festival Panama Crossroads ya están disponibles a través de TikiTickets.com.

