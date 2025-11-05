Fenómeno Musical: Reykon domina tendencias con tres hits de distintas épocas

Reykon, El Líder, Logra un Hito Inusual con Tres Éxitos Virales Simultáneos

• Este fenómeno desafía la rápida obsolescencia de los éxitos modernos, demostrando la conexión atemporal de Reykon con su audiencia a través de un clásico, un éxito de mediana carrera reactivado digitalmente y su reciente lanzamiento.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- El artista colombiano de música urbana, Reykon, conocido popularmente como “El Líder”, está experimentando un fenómeno notorio y poco común en la industria musical contemporánea. Tres de sus sencillos, que datan de diferentes etapas de su carrera y están separados por hasta una década, se encuentran activos y en tendencia al mismo tiempo en plataformas clave como TikTok y en los charts del Top Colombia. Este suceso subraya la vigencia y el impacto atemporal de la música de Reykon.

El hito desafía la naturaleza efímera de los éxitos modernos, validando la percepción popular que circula en plataformas como TikTok: que la figura de Reykon no se limita a una época, sino que su música perdura y se reactiva con el tiempo.

La Trilogía de Éxitos Virales

El fenómeno se compone de tres temas con trayectorias y antigüedad distintas:

• «La Santa»: Este tema, que fue fundamental en los inicios de su carrera y lanzado hace más de doce años, demuestra un poder de resurrección al volver a sonar con la intensidad de un éxito nuevo.

• «Mochilera»: Lanzada hace aproximadamente dos años en colaboración con Kapo, esta canción ha alcanzado un pico de popularidad inesperado. Su resurgimiento es atribuido al impulso de trends virales que la han convertido en una sensación en TikTok.

• «Guaia»: Este es el sencillo más reciente del artista, con apenas un mes de lanzamiento, y ya se ha consolidado en los principales charts, confirmando que la capacidad de Reykon para generar éxitos instantáneos se mantiene intacta.

La coexistencia en la cima de un clásico de su primera etapa, un tema de mitad de carrera reactivado por la dinámica digital, y un reciente lanzamiento, es una hazaña inusual. Este logro valida la solidez de su legado y su fuerte conexión con la audiencia actual.

El Legado de Andrés Felipe Robledo Londoño

Andrés Felipe Robledo Londoño, nacido en Envigado en 1986 y mundialmente reconocido como Reykon, es una figura esencial en la consolidación del reguetón colombiano. Su carrera despegó a finales de la década de 2000, posicionándolo rápidamente entre los líderes del movimiento.

Entre sus mayores logros destaca su histórica colaboración del año 2012 con Daddy Yankee en el tema “Señorita”. Este logro lo estableció como uno de los primeros artistas de su generación en unir fuerzas con “El Padre del Reguetón”, una colaboración que se repitió posteriormente en 2015 con el éxito “Imaginándote”.