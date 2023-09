Risas y química innegable de Ashley y Gordon en el final de temporada de Colin From Accounts

La exitosa serie Colin From Accounts llegó a su emocionante final de temporada, donde el amor inesperado se entrelazó con las risas y la química innegable de Ashley y Gordon

¿Qué probabilidad hay de encontrar al amor de tu vida por accidente?

(11/Sep/2023 – web) LatAm.- Una historia que, contrario a lo que suele pasar, inicia con el “¿con quién se queda el perro?”. Colin From Accounts llegó a su final de temporada el pasado viernes 8 de septiembre.

La producción original de Universal + demostró ser mucho más que una simple comedia romántica con una aprobación del 97% en Rotten Tomatoes y ha deslumbrado a los espectadores con su historia cautivadora, en la que Ashley y Gordon se ven inesperadamente unidos por un accidente de coche y un adorable perro herido.

Durante ocho episodios, pudimos vivir, a través de las risas, el romance y la química innegable, la historia de dos solteros destinados a estar juntos por accidente.

Ser esposos en la vida real no les bastó, pues Harriet Dyer y Patrick Brammall (Ashley y Gordon, respectivamente) decidieron escribir y protagonizar una divertida historia de amor ambientada en Sydney, Australia.

No es de extrañar que la serie haya logrado una puntuación de 8.2 sobre 10 en IMDb, consolidando su posición como un tesoro televisivo de Universal Comedy.

Si no la has visto, no te pierdas las aventuras de una recién soltera, un conductor fácil de distraer, un adorable perro y otras maneras en las que jamás pensarías encontrar al amor de tu vida.

Los suscriptores de Universal + pueden revivir todos los episodios de la primera temporada de Colin from Accounts on-demand en la App de Universal +, disponible con algunos operadores de cable en la región.

Vía Praestigium