Histórico premio de 2.716.000 euros en Pasapalabra tras 307 duelos

Rosa Rodríguez completa el Rosco de Pasapalabra y logra récord millonario

• Tras un enfrentamiento de 307 programas contra el concursante Manu, la profesora gallega logró acertar la última palabra a solo tres segundos del final.

(06/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El programa Pasapalabra, presentado por Roberto Leal, ha hecho historia en Antena 3 Internacional al entregar el mayor bote de su trayectoria. Tras 307 duelos, la concursante Rosa Rodríguez completó el Rosco, adjudicándose un premio de 2.716.000 euros. Esta cifra supera la marca lograda en 2023 por Rafa Castaño, cuando el premio ascendió a 2.272.000 euros.

La victoria de Rodríguez, gallega nacida en Argentina, puso fin a una competencia contra el concursante Manu que se extendió desde el 19 de noviembre de 2024. Rosa Rodríguez alcanzó el triunfo tras 307 programas, en los cuales ya había acumulado un total de 168.600 euros. En su última participación, empató en 91 ocasiones frente a Manu, quien sumaba 437 entregas en el concurso.

La palabra del triunfo

La resolución del bote se produjo cuando el presentador Roberto Leal solicitó el apellido del jugador de fútbol americano elegido como el más valioso de la NFL en 1968 por la agencia AP. Rodríguez respondió correctamente «Morrall, Earl», logrando la hazaña a tan solo tres segundos de que finalizara su tiempo reglamentario.

Rosa Rodríguez tiene 32 años y reside en A Coruña, donde se desempeña como profesora universitaria de español para estudiantes internacionales. Es licenciada en Filología Inglesa y posee diversos másteres. La ganadora, que llegó a España a los siete años, se define como una persona curiosa y positiva que decidió presentarse al concurso motivada por su madre. El espacio es una producción de Atresmedia realizada en colaboración con Boomerang TV.

