Rubén Him: El cine panameño evoluciona gracias a las historias locales y la pasión por el séptimo arte

Rubén Him: Un vistazo al cine panameño a través de la mirada de un apasionado productor

(20/Nov/2024 – Panamá24Horas) Panamá.- Rubén Him, un apasionado del cine desde su infancia, es un destacado productor audiovisual, escritor y docente panameño. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en una variedad de proyectos, desde documentales hasta cortometrajes de ficción. Su amor por el cine no solo se refleja en su carrera profesional, sino también en su labor como docente, transmitiendo sus conocimientos a futuras generaciones de cineastas.

Desde niño, Him se sintió atraído por el cine, no solo como espectador, sino también como creador de historias. Para él, el cine es una forma de contar historias que capturan las emociones más profundas de la vida cotidiana. «Me gusta contar historias de actualidad y de la vida cotidiana que transmitan todo tipo de sentimientos, desde felicidad hasta tragedia», explica Him, quien considera que la esencia de sus películas radica en su capacidad para conectar con las personas.

En su carrera, ha trabajado en diversas temáticas, desde cuestiones religiosas y políticas hasta historias folclóricas y de ficción. Him señala que su inspiración proviene de las historias que escucha a su alrededor, historias humanas que surgen tanto en la ciudad como en el interior de Panamá.

Además de su carrera como productor audiovisual, Rubén Him es también un referente en la enseñanza del cine en Panamá. Actualmente, es catedrático en la Universidad Interamericana y en la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (UMECIT), donde imparte clases de comunicación audiovisual.

Him ha trabajado en la producción de varios proyectos, incluyendo dos documentales y varios cortometrajes de ficción, y ha creado videos corporativos e institucionales a través de su empresa audiovisual. Su enfoque en el cine panameño refleja su deseo de contribuir al desarrollo de la industria nacional. A pesar de los desafíos, como la dependencia del apoyo gubernamental, Him ve un futuro prometedor para el cine panameño: «En diez años, habrá un amplio catálogo de películas panameñas que fortalecerán nuestra industria», comenta.

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de herramientas digitales, el cine panameño está en un momento clave de transformación. Para Him, las tecnologías modernas han facilitado el proceso de producción y edición de películas, un cambio significativo con respecto a la era analógica.

Rubén Him continúa trabajando en la creación de nuevas producciones cinematográficas y en la enseñanza de su arte, siempre con el objetivo de llevar las historias de Panamá al mundo y de contribuir al crecimiento del cine panameño.