Ryan Reynolds recibirá un premio especial en los PCA’S 2022

El multipremiado y galardonado productor, actor, guionista y emprendedor Ryan Reynolds, quien ha dejado su huella en la industria del entretenimiento (“Deadpool”, “X-Men Origins: Wolverine”, “The Proposal”, “Blade: Trinity”, entre muchos otros éxitos) recibirá un reconocimiento honorífico en los premios donde los que deciden son los fans.

(10/Nov/2022 – web) LatAm.- ¡La cuenta regresiva comenzó! A solo un mes de la ceremonia de premiación más esperada por los fans de la cultura pop, “People’s Choice Awards” 2022, E! Entertainment anuncia que el actor, productor, guionista y empresario nominado al Globo de Oro y al premio Grammy, Ryan Reynolds, recibirá el “Premio Icon” por sus contribuciones al cine y la televisión, incluida su película más reciente nominada a los PCA’s, The Adam Project.

Los premios People's Choice Awards 2022 se transmitirán EN VIVO de manera exclusiva sólo a través de E! Entertainment el 6 de diciembre a partir de las 8PM MEX/ 9PM ANDES/ 11PM ARG-BRA.

“En cualquier esfuerzo, ya sea actuando, produciendo, comercializando o haciendo negocios, Ryan Reynolds tiene la habilidad única de crear alegría y conectarse auténticamente con su audiencia. Ha recibido muchos elogios a lo largo de los años, pero son estas cualidades innatas las que lo hacen tan querido”, afirmó Cassandra Tryon, SVP, Entertainment Live Events, NBCUniversal Television and Streaming. “No podemos esperar para presentarle a Ryan el premio ‘El ícono del pueblo’ en el show de este año”.

Reynolds es un aclamado actor, productor, guionista y empresario canadiense. Después de comenzar su carrera como actor en 1991, Ryan saltó a la fama gracias a la serie de comedia Two Guys, A Girl and a Pizza Place y en docenas de películas taquilleras como The Proposal, Definitely, Maybe, Mississippi Grind y Free Guy.

El tres veces ganador del premio “People´s Choice Awards” también fue nominado para un Globo de Oro y un premio Grammy por su trabajo en la franquicia multimillonaria de Deadpool. La película más reciente de Reynolds, The Adam Project, que también produjo, es actualmente la cuarta película en inglés más vista en la plataforma de streaming en donde está disponible. Próximamente se le podrá ver en la comedia musical Spirited junto a Will Ferrell y Octavia Spencer, que se estrenará el 18 de noviembre.

Reynolds también es un comercializador galardonado que crea campañas innovadoras para Deadpool, así como para sus empresas Aviation Gin y Mint Mobile y para Match Group. Es propietario del Wrexham Football Club, director creativo de MNTN y cofundador de Maximum Effort Productions. Fast Company, Wall Street Journal y AdWeek han reconocido a Ryan como una de las voces más creativas en los negocios de hoy.

Los ganadores anteriores del “Premio Icon” incluyen a estrellas globales como Halle Berry, Jennifer López, Jennifer Aniston y Melissa McCarthy.

