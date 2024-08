Sam Smith celebra el décimo aniversario de ‘In The Lonely Hour’ con una colaboración especial con Alicia Keys

Celebrando una Década: Sam Smith y Alicia Keys Juntos en la Nueva Edición de ‘In The Lonely Hour

(2/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Sam Smith, el aclamado artista ganador de GRAMMY®, BRIT, Globo de Oro y Premio de la Academia, celebra el décimo aniversario de su álbum debut multiplatino, In The Lonely Hour. Esta edición conmemorativa destaca una colaboración especial con Alicia Keys en una nueva versión del exitoso sencillo 7x Platino «I’m Not The Only One». La edición del décimo aniversario incluye las canciones originales del álbum, una versión regrabada de “Stay With Me”, el nuevo tema exclusivo “Little Sailor”, versiones en vivo de numerosos temas y colaboraciones previas con Mary J. Blige, A$AP Rocky y John Legend. Los detalles del álbum están disponibles al final del comunicado.

Durante 2024, Sam Smith ha conmemorado este importante hito con eventos memorables, incluido un evento especial del Orgullo 2024 en el icónico Julius’ Bar en Nueva York. Presentado por la icónica drag Lady Bunny, el evento reunió a fanáticos y amigos famosos, como Kim Petras, Dylan Mulvaney y Ella Snyder. Fue en este entorno íntimo donde Sam y Alicia Keys sorprendieron a los asistentes con su interpretación conjunta de “I’m Not The Only One”. La canción fue grabada en el estudio de Alicia al día siguiente y se ha convertido en una pieza central de la edición del décimo aniversario.

Sam Smith compartió su entusiasmo sobre el lanzamiento: “Revisitar el comienzo de mi carrera ha sido la experiencia más increíble. Siempre estaré más orgulloso de In The Lonely Hour, ya que representó mis primeros pasos en la música. Es como mirar fotos antiguas, con una mezcla de emociones, pero todavía amo cantar estas canciones. Este álbum se basa en un período de amor no correspondido en mi vida y narra una historia real sobre madurez. Estoy muy honrado de haber trabajado con Alicia, quien tiene un talento increíble y un alma hermosa. Juntos reimaginamos una canción especial para celebrar esta década.”

Alicia Keys también expresó su entusiasmo: “¡ME ENCANTÓ trabajar en esto con Sam en un momento tan especial! Ha sido algo que ambos deseábamos. La atmósfera fue súper íntima. Lo grabamos en mi estudio en Nueva York, donde mi hijo Egypt tocó algunas teclas para Sam y mi hijo Génesis estuvo contando chistes todo el tiempo. Fue pura música, cantando juntos mientras yo tocaba el piano.”

Lanzado en 2014, In The Lonely Hour marcó el debut de Sam Smith en la industria de la música y se convirtió en el álbum debut más vendido de la década. El álbum, ganador del GRAMMY® y certificado 6 veces Platino por la RIAA, incluye éxitos como “Stay with Me” (certificado Diamante por la RIAA en 2020), “I’m Not the Only One” (7x Platino), “Lay Me Down” (5x Platino), y “Money on My Mind” (Platino). Sam también actuará en sus inaugurales BBC Proms en el Royal Albert Hall con la BBC Concert Orchestra esta noche y ha trabajado en una colaboración exclusiva con Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood.

Además, Sam Smith ha lanzado ‘The Pink House’, una nueva marca global inspirada en la casa de su infancia, que incluye una fundación benéfica para apoyar a la comunidad LGBTQIA+ y un podcast con amigos e íconos culturales queer como Elliot Page y Gloria Estefan. Sam ha acumulado más de 49 millones de ventas ajustadas de álbumes, 300 millones de ventas de sencillos y 84 mil millones de reproducciones en su carrera.

Todas las versiones de la edición conmemorativa incluirán las 10 canciones originales del álbum más una nueva canción exclusiva, “Little Sailor”. Un total de 25 pistas aparecerán en el LP The Collector’s Edition 4 y en el CD doble estándar, incluidas versiones en vivo de las canciones originales del álbum.

Lista de pistas – In The Lonely Hour (Décimo aniversario) – Álbum Digital

Good Thing

Stay With Me (Re-record)

Leave Your Lover

I’m Not The Only One

I’ve Told You Now

Like I Can

Not In That Way

Make It To Me

Lay Me Down

Little Sailor

Money On My Mind

Life Support

Restart

Safe with me

Nirvana

I’ve Told You Now (Live at St Pancras Old Church, London)

Latch

La La La

How Will I Know

Latch acoustic

Drowning Shadows

Writing’s On The Wall

Stay With Me (feat. Mary J Blige)

I’m Not The Only One (feat. A$ASP Rocky)

Lay Me Down (feat. John Legend)

I’m Not The Only One (ft. Alicia Keys)