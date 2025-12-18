El dúo infantil Sammy & Gaby estrena el villancico El Niño en Mi Corazón

Sammy & Gaby presentan nueva propuesta musical para la temporada navideña

• Los artistas infantiles presentan un villancico que invita a las familias a celebrar la Navidad desde el amor, la fe y la esperanza.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los jóvenes artistas Sammy & Gaby continúan expandiendo su trayectoria artística con el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo titulado “El Niño en Mi Corazón”. Esta pieza musical se presenta como un villancico diseñado para invitar a la audiencia a vivir las festividades navideñas desde una perspectiva de amor, esperanza y la alegría que emana del espíritu festivo.

A través de una interpretación caracterizada por su dulzura y cercanía, la canción de Sammy & Gaby busca transmitir un mensaje profundo de fe y unidad dentro del núcleo familiar. La producción musical destaca por combinar la sensibilidad propia de la infancia con una narrativa cálida, estructurada específicamente para ser compartida y disfrutada por personas de todas las edades durante esta temporada.

Una propuesta musical para la familia

El tema “El Niño en Mi Corazón” no llega de forma aislada, sino que integra un mini EP navideño desarrollado por el dúo. Esta producción discográfica de corta duración incluye también una versión de “Mi Burrito Sabanero”, consolidando así una propuesta que rinde homenaje a la inocencia y a los valores tradicionales de la época.

Con estos lanzamientos, los intérpretes refuerzan su presencia en el género infantil, enfocándose en contenidos que celebran la música y los principios fundamentales de la Navidad. El material ya se encuentra disponible en plataformas digitales para el alcance del público internacional.

Escucha directa en Spotify:

https://bit.ly/ ElNiñoEnMiCorazón-SammyyGaby- Spotify