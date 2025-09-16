La colección de temas de K-Pop Demon Hunters incluye once diseños especiales que abarcan la Pantalla de bloqueo, Pantalla de inicio, Pantalla Siempre Activa (AOD), Pantalla de llamadas, Pantalla de mensajes e Íconos. El paquete ofrece un diseño centrado en el grupo ficticio HUNTRIX, así como diez fondos de pantalla individuales con personajes populares como Rumi, Zoey, Jinu, Derpy y Sussie.

Experiencia de usuario y futuras colaboraciones

Los temas fueron diseñados para crear una experiencia visual coherente y envolvente en los dispositivos Galaxy, manteniendo la dirección creativa de la película y los estándares de rendimiento del dispositivo. Esta colaboración subraya el compromiso de Samsung de expandir las experiencias de usuario a través de contenido relevante.

Samsung y su compromiso con la sostenibilidad: Estrategias de la compañía para la reducción de residuos electrónicos, https://www.panama24horas.com.pa/tecnologia/samsung-y-su-compromiso-con-la-sostenibilidad

La alianza entre ambas compañías refleja el interés de Samsung en explorar continuamente colaboraciones creativas para ofrecer experiencias personalizadas y atractivas que conecten con audiencias a nivel global, un esfuerzo que la compañía continuará promoviendo en el futuro.