Los usuarios de dispositivos Samsung Galaxy pueden acceder a una colección exclusiva de temas para smartphones de la exitosa serie animada K-Pop Demon Hunters, como resultado de una colaboración entre Samsung y Netflix.
Coleccionables de la serie ‘K-Pop Demon Hunters’ disponibles para usuarios de Galaxy
Samsung Electronics y Netflix se unen para ofrecer, por tiempo limitado, once diseños de temas y diez fondos de pantalla de la serie animada K-Pop Demon Hunters para personalizar los smartphones de los usuarios Galaxy.
(16/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Samsung Electronics, en colaboración con Netflix, ha lanzado una promoción especial que ofrece a los usuarios de dispositivos Galaxy una colección de temas exclusivos de la exitosa animación K-Pop Demon Hunters. Esta colección, disponible por tiempo limitado y sin costo adicional a través de la Galaxy Store, permite a los fanáticos personalizar sus smartphones con el estilo visual de la serie.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *