Saturday Night Live celebra su temporada 50 con Elton John y Jack Black como protagonistas

Elton John y Jack Black juntos en Saturday Night Live

(2/Abr//2025 – web – Panama24Horas) Panamá.-Universal+ anuncia un episodio histórico de Saturday Night Live en su temporada 50, con el regreso del actor Jack Black como anfitrión y la participación especial de Elton John como músico invitado. Este esperado evento se transmitirá en vivo el sábado 05 de abril a través de Universal Comedy, con una versión subtitulada disponible una semana después en la app de .

Jack Black, conocido por su carisma y talento en la comedia, regresa al icónico programa tras 20 años de ausencia. El actor, recordado por sus papeles en School of Rock y Nacho Libre, ha sido anfitrión en dos ocasiones previas y artista invitado junto a su banda Tenacious D. Este año, Black también protagoniza A Minecraft Movie y se encuentra en pleno rodaje de Anaconda, reafirmando su versatilidad en el cine.

Por su parte, Elton John, una de las leyendas más grandes de la música, se presentará por segunda vez en Saturday Night Live. En esta ocasión, estará acompañado por Brandi Carlile, ganadora de 11 premios Grammy® y referente del folk rock. Ambos artistas, nominados al Oscar® por la canción “Never Too Late”, interpretarán temas de su nuevo álbum colaborativo, Who Believes in Angels?, que se lanza el 4 de abril.

Universal+ ofrece este episodio en exclusiva para Latinoamérica, permitiendo a los fanáticos disfrutar de la histórica temporada 50 de Saturday Night Live en vivo y en simultáneo con su transmisión en Nueva York.