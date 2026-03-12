Harry Styles regresa a Saturday Night Live Harry Styles como anfitrión y músico

Universal+ transmite en vivo Saturday Night Live Harry Styles para Latinoamérica

• El esperado episodio de Saturday Night Live Harry Styles se emitirá en vivo este sábado 14 de marzo a través de Universal Comedy, con disponibilidad posterior en la aplicación de Universal+.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La señal de Universal+ se prepara para un evento televisivo de alto impacto con la llegada de Saturday Night Live Harry Styles, donde el reconocido artista británico oficiará como anfitrión y músico invitado este sábado 14 de marzo. La emisión, que forma parte de la temporada 51 del emblemático programa de sketches, se transmitirá completamente en vivo para Latinoamérica a través de Universal Comedy, permitiendo a los espectadores disfrutar del talento del intérprete en simultáneo con su difusión en Nueva York.

El regreso del «Rey del Pop» al escenario de SNL

Harry Styles vuelve a liderar el ciclo de humor por segunda vez en su carrera, marcando su séptima aparición general en el programa si se consideran sus participaciones previas y cameos. En esta ocasión, el artista presentará material de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally., producción que sucede al galardonado Harry’s House y que refuerza su estatus como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. El intérprete no solo mostrará sus dotes musicales, sino que pondrá a prueba su versatilidad cómica durante los diversos segmentos del show.

Disponibilidad y acceso en plataformas digitales

Para los suscriptores en la región, la experiencia de Saturday Night Live Harry Styles contará con dos modalidades de visualización. La transmisión en vivo de este sábado se realizará en su idioma original, mientras que la versión subtitulada al español estará disponible una semana después mediante la aplicación de Universal+. Esta plataforma integra diversos canales temáticos como Universal Premiere, Cinema, Crime y Reality, consolidando la oferta de entretenimiento de Universal+ en el mercado latinoamericano.

La participación de Styles se produce en un momento clave de su trayectoria, tras seis años de su última labor como presentador principal, prometiendo una noche de alto rendimiento energético y contenido exclusivo para sus seguidores en Panamá y el resto del continente.

