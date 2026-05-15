Paul McCartney cerrará la temporada de Saturday Night Live con un espectáculo musical

El renombrado músico británico Paul McCartney será el invitado musical de la última emisión de la temporada 51 del emblemático programa de sketches.
Universal+ transmitirá en vivo el final de temporada de Saturday Night Live
• La transmisión del cierre de temporada se realizará en exclusiva y completamente en vivo para Latinoamérica a través de la señal de Universal Comedy.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Universal+ anunció que el cantante británico Paul McCartney participará como el invitado musical en la última emisión de la temporada 51 del célebre programa Saturday Night Live, cuya transmisión está programada para este sábado 16 de mayo. El cierre del ciclo de sketches creado por Lorne Michaels se podrá sintonizar en exclusiva para la región de Latinoamérica completamente en vivo por medio de la señal de Universal Comedy, mientras que la alternativa con subtítulos estará al alcance de los usuarios una semana después de su estreno directo en la aplicación de Universal+.
Esta presentación marcará la quinta oportunidad en la que Paul McCartney asiste al show televisivo. Durante su intervención en el escenario, el exintegrante de la banda The Beatles interpretará las nuevas composiciones musicales que integran su próximo álbum de estudio titulado The Boys of Dungeon Lane. Este proyecto discográfico, que representa el vigesimoprimer trabajo de estudio en la trayectoria solista del creador británico, tiene fijada su fecha oficial de lanzamiento para el venidero 29 de mayo.
Retorno de figuras históricas al escenario
Además del despliegue musical del artista británico, la producción del programa confirmó que el reconocido comediante Will Ferrell se encargará de oficiar las funciones de anfitrión durante la emisión de clausura de la temporada. La participación del actor supone un regreso significativo, puesto que se trata del mismo formato de entretenimiento televisivo que impulsó de manera decisiva su carrera artística y lo catapultó hacia la fama internacional.
Disponibilidad de la transmisión en plataformas
Las transmisiones de la presente temporada de Saturday Night Live forman parte de la oferta exclusiva que maneja Universal+ para el público latinoamericano con emisiones en tiempo real. El contenido del programa se aloja de forma habitual dentro de la parrilla de Universal Comedy, el cual se establece como uno de los canales lineales que componen el paquete de suscripción de Universal+, plataforma que agrupa además las señales temáticas de Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime y Universal Reality.
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