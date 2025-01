Saturday Night Live: Timothée Chalamet regresa con doble rol en la histórica temporada 50

Timothée Chalamet será anfitrión y cantante en Saturday Night Live este 25 de enero

(22/Ene/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- Universal+ anuncia la participación estelar del actor nominado al Oscar®, Timothée Chalamet (Call Me By Your Name, Dune, Wonka), como anfitrión en el próximo episodio de la histórica temporada 50 de Saturday Night Live. El programa se emitirá en vivo este sábado 25 de enero a través de Universal Comedy, y la versión subtitulada estará disponible una semana después en la app de Universal+.

Un doble rol para una noche especial

Chalamet, quien ya ha sido anfitrión de Saturday Night Live en dos ocasiones anteriores (diciembre de 2020 y noviembre de 2023), regresa este año para desempeñar un doble rol: será el host del programa y, por primera vez, participará en el segmento dedicado a los artistas musicales invitados, mostrando su talento como cantante.

Este desempeño es parte de su campaña al Oscar® por su interpretación en la biopic musical A Complete Unknown, dirigida por James Mangold, donde Chalamet da vida al legendario músico Bob Dylan. En esta película, que ha sido un éxito de taquilla, el actor canta más de 40 canciones icónicas de Dylan, como “Like a Rolling Stone» y «Girl from the North Country”.

Una preparación de cinco años

Para este papel, Chalamet dedicó cinco años a perfeccionar su interpretación vocal, además de aprender a tocar la guitarra y la armónica. «Para mí era importante cantar y tocar en vivo, porque si puedo hacerlo, ¿por qué debería haber un elemento de artificio?», comentó el actor sobre su preparación. Esta experiencia lo llevó a aceptar el desafío de debutar como cantante en Saturday Night Live, en un episodio que promete ser inolvidable.

Imperdible en Universal+

La histórica temporada 50 de Saturday Night Live se emite exclusivamente por Universal+ en Latinoamérica, en vivo y en simultáneo con su transmisión en Nueva York.

Descubre Universal+ a través de los siguientes operadores:

● Movil: Universal Premiere HD (#561), Universal Comedy HD (#564)

● Tigo: Universal+ Premiere HD (#1228), Universal+ Comedy HD (#1225)

● Amazon Prime Video Channels: Disponible como canal adicional

No te pierdas a Timothée Chalamet este 25 de enero en una noche que combina talento, carisma y música en vivo, solo por Universal+.