Sebastián Yatra lanza “Canción para Regresar” junto a Belinda, Gente de Zona y Lucho RK

Canción para Regresar: Sebastián Yatra estrena el soundtrack de los recuerdos del verano

• El artista colombiano Sebastián Yatra presenta “Canción para Regresar”, un nuevo sencillo que fusiona reggaetón festivo con nostalgia, en colaboración con Belinda, Gente de Zona y Lucho RK.

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, FL, Estados Unidos.- El artista global Sebastián Yatra abre un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de “Canción para Regresar”, su más reciente sencillo. En esta colaboración, Yatra reúne las voces de Belinda, Gente de Zona y Lucho RK en un tema que fusiona ritmos de reggaetón festivo con melodías que evocan nostalgia, amistad y los momentos memorables del verano. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de streaming.

El origen de la colaboración y la energía del reencuentro

Con esta canción, Sebastián Yatra se consolida como un conector de talentos en la música en español, reuniendo a figuras prominentes en una colaboración que transmite unión y con la que el público puede sentirse identificado.

“Canción para Regresar” nació en Ibiza, durante un encuentro espontáneo entre Yatra y Lucho RK en Casa BRESH. La canción, que posteriormente incluyó la participación de Belinda y Gente de Zona, transmite una vibra contagiosa y divertida, despertando el deseo de revivir momentos junto a esa persona especial.

Los artistas generaron gran expectativa en redes sociales. Belinda compartió un preview del audio que desató el entusiasmo de los fans, y Yatra mostró el proceso creativo junto a Gente de Zona y Lucho RK, destacando la química y energía contagiosa en el estudio.

Un recorrido visual por el Atlántico

El video musical, dirigido por Borja Respaldiza de The Feelms Studio, refleja el espíritu genuino y espontáneo que marcó el proceso creativo del sencillo. Fue grabado en distintas locaciones clave:

Formentera (cerca de Ibiza): Escenas en barco.

Escenas en barco. Puerto Rico: La majestuosidad del Bosque Nacional El Yunque.

La majestuosidad del Bosque Nacional El Yunque. Miami: La vibrante esencia de La Pequeña Habana.

El resultado es un recorrido visual que combina viajes, playas, estudios de grabación y momentos cotidianos. Las imágenes, capturadas de manera casual e improvisada, transmiten autenticidad y cercanía, invitando al público a sentirse parte de la experiencia.

La influencia del pop latino en el panorama musical global: https://www.panama24horas.com.pa/cultura/pop-latino-influencia-global/

Cierre de gira y debut como coach

El lanzamiento de “Canción para Regresar” coincide con el cierre de la exitosa gira de Yatra por España. Su Entre Tanta Gente Summer Tour culmina este viernes en el Movistar Arena de Madrid. Además, este momento de celebración musical se une al inicio de su participación como coach en La Voz España, programa que se estrenó el pasado 19 de septiembre y se transmite a través de Antena 3 y Disney +, ampliando aún más su conexión con el público. Con estos hitos, Sebastián Yatra reafirma su posición como una de las principales figuras del pop latino.