Semana de estrenos en Universal Plus: el crossover de Chicago y el regreso de The Traitors

Chicago y The Traitors: los estrenos más esperados llegan a Universal Plus

(24/Mar/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- Los fanáticos de la acción y el suspenso están de fiesta. Universal Plus anuncia dos estrenos que prometen mantener a la audiencia al borde de su asiento: el crossover más esperado del universo One Chicago y el regreso de The Traitors, el reality show ganador del Emmy.

One Chicago: un cruce épico entre Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med

Esta semana, los mundos de Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med se entrelazan en una historia de alto impacto donde el heroísmo y la adrenalina serán los protagonistas. Los equipos de bomberos, médicos y policías deberán unir fuerzas para enfrentar un desafío que pondrá en peligro la vida de muchos.

Los espectadores serán testigos de momentos de tensión, sacrificio y valentía, en un evento televisivo que promete ser uno de los más memorables del año.

The Traitors regresa con más traiciones y giros inesperados

Junto con el crossover de One Chicago, Universal Plus estrena la nueva temporada de The Traitors, el reality show donde la confianza se convierte en la moneda más valiosa. Los concursantes deberán formar alianzas estratégicas para sobrevivir en una competencia llena de traiciones, secretos y sorpresas.

Ganador del Premio Emmy a Mejor Reality de Competencia, The Traitors regresa con un elenco renovado y desafíos aún más intensos, asegurando una experiencia llena de emoción para los espectadores.

Dos estrenos imperdibles en Universal Plus

Con el crossover de One Chicago y el regreso de The Traitors, Universal Plus reafirma su compromiso de ofrecer entretenimiento de calidad y contenido emocionante para su audiencia.

No te pierdas esta semana llena de acción, estrategia y emoción, solo en Universal Plus.