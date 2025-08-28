Septiembre es el mes de la moda en ¡HOLA! TV con especiales de Boucheron, Mattiussi y Versace

¡HOLA! TV celebra septiembre como el mes de la moda con especiales dedicados a Boucheron, Mattiussi y Versace

El canal internacional celebra el mes de la moda con estrenos exclusivos y cobertura de las fashion weeks más importantes.

Boucheron, AMI y Versace protagonizan los “Lunes de moda” en ¡HOLA! TV, con historias que revelan el arte detrás de cada colección.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) EE.UU.- Septiembre se viste de lujo en ¡HOLA! TV, que dedica su programación a tres íconos de la industria: Boucheron, Mattiussi y Versace. Bajo el ciclo especial “Lunes de moda”, el canal rinde homenaje a las historias, procesos creativos y legados que han definido el estilo contemporáneo.

El mes inicia con “Boucheron París, el corazón de la joyería francesa”, una inmersión exclusiva en el universo de la alta joyería gala. Con más de 150 años de historia, la casa Boucheron revela el arte detrás de sus colecciones más recientes, lideradas por Claire Choisne, directora creativa, y Hélène Poulit-Duquesne, CEO de la firma.

El segundo lunes está reservado para “Alexandre Mattiussi, el nacimiento de una colección”, un recorrido por el proceso creativo del fundador de AMI, marca que ha revolucionado el prêt-à-porter con una visión auténtica y urbana. El especial muestra cómo la inspiración se transforma en diseño, desde el boceto hasta la pasarela.

El ciclo culmina con “Versace, dolor y gloria”, un tributo a la saga familiar que dio vida a una de las casas más emblemáticas de la moda italiana. Gianni, Santo y Donatella Versace protagonizan esta historia de talento, tragedia y reinvención, donde cada diseño refleja el ADN de una leyenda.

Además, durante todo septiembre, el programa diario “LA HORA ¡HOLA!” ofrecerá cobertura exclusiva de las fashion weeks más relevantes del mundo. Destaca la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ¡HOLA! TV actúa como televisión oficial desde 2020, con conexiones en directo y análisis de las tendencias globales.

Horarios de estreno

LUNES DE MODA: Boucheron, Mattiussi y Versace Estreno: lunes 8, 15 y 29 de septiembre LATAM: 7:00PM MX / 8:00PM COL / 9:00PM VEN / 10:00PM ARG US: 9:00PM ET / 8:00PM CT

LA HORA ¡HOLA! De lunes a viernes LATAM: 6:00PM MX / 7:00PM COL / 8:00PM VEN / 9:00PM ARG US: 8:00PM ET / 7:00PM CT