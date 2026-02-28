Alianza entre SERTV y Corea fortalecerá la programación educativa y cultural en Panamá

SERTV y Arirang TV de Corea firman acuerdo estratégico de intercambio de contenidos

• Tras 15 años de cooperación, SERTV y la Embajada de Corea consolidan su relación mediante un acuerdo de licencia que traerá contenidos de clase mundial a la audiencia panameña.

(28/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un acto que reafirma más de 15 años de estrecha cooperación cultural, el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) y la Korea International Broadcasting Foundation (Arirang TV) formalizaron un nuevo acuerdo de licencia y donación de contenidos. Esta alianza estratégica tiene como objetivo principal fortalecer los lazos de amistad entre la República de Panamá y la República de Corea, permitiendo el acceso a una programación internacional de alta calidad.

El convenio fue suscrito por S.E. Han, Byoung-jin, Embajador de Corea en Panamá, y Dustin Guerra, director general de SERTV. Con esta firma, el medio estatal enriquecerá su oferta televisiva nacional integrando valores educativos y culturales mediante producciones de clase mundial destinadas a diversos sectores de la población.

Contenidos para la niñez y la juventud

Como parte del acuerdo, SERTV recibirá la donación de exitosas producciones animadas diseñadas para fomentar el aprendizaje recreativo. Entre los títulos que se incorporarán a la franja infantil destacan las temporadas 1 a la 4 de Robocar Poli, las temporadas 1 a la 3 de Bebefinn, así como Duda & Dada, Doremi Dalimi y Círculo de Héroes.

Para el público juvenil y adulto, la alianza asegura la continuidad de los aclamados K-dramas, cuyas narrativas han logrado una alta aceptación en el país. Las nuevas series que se integrarán a la pantalla son “Entre él y ella”, “Su vida privada” y “Oh mi bebé”. Adicionalmente, se incluirán programas especializados como “K-Chat” y el espacio educativo “Sumérgete en lo coreano”.

Cooperación diplomática y técnica

El evento contó con la presencia de Gwak Dohyun, cónsul de la Embajada de Corea, e Irene Kang, especialista en asuntos económicos y culturales de la misión diplomática. Por parte de la institución panameña, acompañaron a la dirección general Sara Moreno, subdirectora general de Televisión; Leonardo Flores, subdirector general de Radio; y Eusebio Cedeño, secretario general.

Con esta iniciativa, SERTV reafirma su misión de ofrecer contenidos que no solo entretengan, sino que funcionen como herramientas de construcción cultural, conectando a la audiencia panameña con las tendencias globales de la industria televisiva coreana.

