Mar María presenta su nuevo sencillo “Mar” en Dale Like Music de Sertv
La artista panameña Mar María, reconocida por su estilo auténtico, será la invitada principal del nuevo programa Dale Like Music, donde hablará de su carrera y presentará su último sencillo.

(12/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los viernes por la noche en Sertv se transforman con el estreno del nuevo programa Dale Like Music, una propuesta musical y entretenida que busca captar a la audiencia. Conducido por Gustavo Zurita, el espacio televisivo invita a los espectadores a disfrutar de una edición especial de lanzamiento que tendrá como invitada a la talentosa cantante y compositora panameña Mar María.

Mar María, la nueva voz del indie pop panameño

El programa ofrece una oportunidad única para conocer a fondo la trayectoria de Mar María, quien se ha posicionado en la escena musical local con una propuesta fresca dentro del género indie pop. Durante la entrevista, la artista compartirá detalles de su carrera y presentará en exclusiva su más reciente sencillo, titulado “Mar”.

Además de la entrevista y la presentación musical, Dale Like Music promete ser un programa completo, con las noticias más relevantes de la farándula y las novedades del mundo del espectáculo. Este formato busca ofrecer una alternativa de entretenimiento para los amantes de la música y las últimas tendencias.

El estreno de Dale Like Music con la participación de Mar María se transmitirá hoy, viernes 12 de septiembre, a las 8:00 p.m. por la señal de Sertv.

