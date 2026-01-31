Sertv estrena el espacio cultural peruano Costumbres en su programación

El programa Costumbres llega a Sertv para mostrar la riqueza tradicional del Perú

• La televisora estatal panameña incorpora a su oferta de contenidos una producción dedicada a explorar las danzas, gastronomía y saberes ancestrales del país suramericano.

(31/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La pantalla de Sertv fortalece su propuesta de contenidos con el estreno del espacio cultural peruano Costumbres, una producción diseñada para ofrecer a la audiencia panameña una ventana directa a la vasta riqueza histórica y social del Perú. Esta nueva incorporación busca resaltar los valores que componen el patrimonio de la región a través de una narrativa visual profunda y educativa.

Un viaje por las tradiciones ancestrales

A partir de este sábado 31 de enero, en el horario de las 4:00 p. m., los televidentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un recorrido detallado por las diversas manifestaciones que dan vida al patrimonio del país suramericano. El programa se enfoca en documentar y difundir las tradiciones ancestrales, las danzas folclóricas y la reconocida gastronomía peruana, elementos que han trascendido fronteras por su valor cultural.

La propuesta de este contenido no se limita a la exposición de paisajes, sino que profundiza en las expresiones populares y los saberes que se transmiten de generación en generación. El espacio busca ser un puente entre naciones, permitiendo que el público local comprenda mejor las raíces y la evolución de las sociedades vecinas.

La producción denominada “Costumbres” funciona como una invitación abierta para conocer de cerca a la gente del Perú, sus celebraciones religiosas y civiles, así como sus conocimientos tradicionales. Esta experiencia audiovisual tiene como objetivo primordial promover la identidad y la diversidad cultural que caracteriza a la región latinoamericana, reforzando los lazos de hermandad a través del conocimiento mutuo.

Sertv reafirma su rol como medio de difusión cultural al integrar programas que enriquecen el acervo del espectador panameño. La invitación está extendida para que toda la familia sintonice este estreno y descubra los secretos culturales que guarda el Perú, en una transmisión que destaca por su calidad educativa y de entretenimiento.

