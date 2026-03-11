Sertv Noticias presenta reportaje especial sobre el potencial de Puerto Armuelles

Sertv Noticias analiza el futuro económico de Puerto Armuelles en Chiriquí

• Bajo la conducción de José Adames, el reportaje profundiza en cómo la industria logística busca generar nuevas oportunidades de empleo en la «ciudad de las arenas».

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El equipo de Sertv Noticias estrena este miércoles el reportaje especial titulado «Puerto Armuelles: el corazón de la costa del Pacífico», una producción que ofrece un recorrido detallado por la emblemática zona conocida como la «ciudad de las arenas».

La entrega, liderada por el periodista José Adames, se centra en analizar los desafíos contemporáneos que enfrenta la región y el vasto potencial que posee para la industria logística marítima. El contenido destaca los esfuerzos actuales en materia de desarrollo portuario, los cuales tienen como objetivo transformar este sector de la provincia de Chiriquí en un polo de desarrollo económico y una fuente generadora de empleomanía para los residentes locales.

Impulso a la industria logística y marítima

A través de esta pieza periodística, Sertv Noticias examina cómo la ubicación estratégica de Puerto Armuelles puede convertirse en un motor clave para el comercio. El reportaje profundiza en las infraestructuras necesarias para potenciar el sector paradisíaco de la costa pacífica, subrayando la importancia de la inversión en tecnología y servicios portuarios para atraer nuevas oportunidades de negocio.

La audiencia podrá sintonizar este reportaje especial de la semana hoy, miércoles 11 de marzo, a las 6:00 p.m. a través de la señal de Sertv Noticias, manteniendo su compromiso con la información veraz y el análisis de los temas de impacto nacional bajo su lema, el poder de la verdad.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: