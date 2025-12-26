Sertv transmitirá en directo la Parada de las Rosas 2026 desde California

La magia del trabajo en equipo llega a la Parada de las Rosas 2026 por Sertv



• Bajo el lema «La magia del trabajo en equipo», Sertv presenta una cobertura especial del tradicional desfile de carrozas y bandas desde Pasadena, California.

(26/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv) anunció la transmisión en directo de la Parada de las Rosas 2026, permitiendo a la audiencia panameña disfrutar de la tradición y el color desde Pasadena, California. La cobertura se llevará a cabo este jueves 1 de enero en un horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., brindando un espectáculo visual que marca el inicio de las celebraciones del Año Nuevo.

Detalles de la transmisión y el evento

Los televidentes podrán apreciar un despliegue de carrozas decoradas con flores de vibrantes colores y la participación de diversas bandas musicales internacionales. Este evento es considerado uno de los espectáculos más esperados globalmente, destacando por su meticulosa organización y belleza artística.

Temática central: La magia del trabajo en equipo

Para la edición del Desfile de las Rosas 2026, la organización ha seleccionado el tema «La magia del trabajo en equipo» (The Magic of Teamwork). Este lema busca celebrar la colaboración y la unión como herramientas fundamentales para lograr resultados extraordinarios. La temática honra el espíritu comunitario y resalta cómo la fuerza colectiva es capaz de superar desafíos para crear momentos memorables en la sociedad.

Programación especial de año nuevo

Al finalizar el desfile, Sertv continuará su oferta cultural con la retransmisión de la obra clásica de ballet El Cascanueces. Con esta programación, el canal busca ofrecer una alternativa de entretenimiento familiar y de alto valor artístico para recibir el primer día del año.