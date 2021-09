“Somos una red humana” de Digicel apoya el talento nacional

(3/Sep/2021 – web) Panamá.- Digicel continúa apoyando al talento nacional con su campaña “Somos una Red Humana” y presenta a tres artistas y bandas locales: Arian Abadi, Adruss y Elefreak, que deleitarán a sus seguidores a través de los D´Music Sessions, ‘live’ que se realizan desde la cuenta de Facebook del operador digital.

D’Music Sessions presentó a Arian Abadi el 31 de agosto. Las próximas fechas están a cargo de Adruss, el 7 de septiembre y de Elefreak, el 14. Desde octubre de 2020, se realizan los ‘lives’, que representan un espacio para que los artistas se conecten con sus fanáticos, presenten su música de manera cercana e íntima y promocionen los playlists disponibles en la app exclusiva de Digicel.

“La música forma parte de nuestra vida, nos hace sentir más felices. Desde Digicel queremos estar presentes en cada momento de la vida de nuestros clientes, por eso surgieron estos encuentros musicales para que los fanáticos que no podían ver a sus bandas favoritas, lo puedan hacer a través de las pantallas”, indicó Luisa Macías, Head of Marketing and Communications de Digicel Panamá.

El público ha recibido de manera positiva los conciertos virtuales y los artistas agradecen poder formar parte de esta experiencia que les permite seguir trabajando pese a la situación actual por la pandemia.

“Es una excelente iniciativa de Digicel porque incentiva a las bandas de Panamá, donde hay mucho talento. Que se promuevan estos eventos es increíble, estoy feliz de participar, lo disfrutaré mucho y espero que sigan realizándose”, manifestó Adruss.

Kris Pineda, Llevarte a Marte, Reybenz, Mare Cabal, Carlos Vallarino, Neema, Les Indigents, Mr. Dutch y Cabeza de Martillo forman parte de los artistas y bandas que han formado parte de los D´Music Sessions, que llegan al público gracias D´Music, app con más de 45 millones de canciones nacionales e internacionales.

SOBRE LOS ARTISTAS

Arian Abadi es músico, actor y productor. Luego de ser vocalista de la agrupación israelí de rock latino ‘Nota Sonotra’, que logró gran éxito en América Latina, decide abrirse como solista. Ha compartido escenario con: Sebastián Yatra, Juanes, Carlos Vives, Alejandro Fernández, Ha-Ash y Yuno Forquetina. Como actor protagonizó musicales en Panamá y México. Es el protagonista del largometraje panameño Operación Causa Justa.

Adruss es un músico que se destacó como bajista y luego como compositor. Lleva 14 años haciendo música, pero no fue hasta 2016 que publicó sus primeros temas en géneros como el pop y rock. En 2020 hizo su lanzamiento como Adruss, canciones que están en todas las plataformas digitales. “Energía” es su último single y quiere aportar sonidos perfectos y dinámicos para llegar al alma de la música.

Elefreak es una banda panameña de hard rock y rock and roll nacida en 2010. Está conformada por Alberto Iacobellis, Miguel Ángel Sojo y David León. En 2021 se encuentran presentando su nuevo EP acústico titulado ‘Desconectado’.

Vía Comsmarket