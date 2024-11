Sophie Turner y grandes producciones llegan a Universal+ en diciembre

Estrenos imperdibles llegan a Universal+ en diciembre

(25/Nov/2024 – Panamá24Horas) Panamá.- Universal+ presenta en diciembre una programación única con estrenos exclusivos para Latinoamérica que incluyen series de renombre y nuevas producciones que abarcan desde el drama criminal hasta la comedia romántica y el suspenso.

Entre las principales novedades destaca Joan, una mini-serie protagonizada por Sophie Turner (Game of Thrones), que narra la vida de Joan Hannington, la ladrona de joyas más famosa de Inglaterra en los años 80. Esta producción explora los sofisticados robos y las motivaciones personales de la llamada «madrina del crimen».

Regresa también Colin from Accounts con su esperada segunda temporada, una comedia romántica australiana aclamada por su combinación de humor y emociones profundas. Otras apuestas incluyen el thriller Captivated, liderado por Allen Leech (Downton Abbey), y la oscura reinvención de The Wizard of Oz en Emerald City.

Además, destaca Coco Chanel: Unbuttoned, un revelador documental sobre la vida y legado de la diseñadora de alta costura. Completan la oferta Saturday Night Live en su histórica temporada 50, transmitido en vivo, y Law & Order True Crime: The Menendez Murders, basada en un caso real que conmocionó a Estados Unidos.

Estos estrenos estarán disponibles en Universal+ a través de los principales cableoperadores y Amazon Prime Video Channels, reafirmando su compromiso de ofrecer contenido de alta calidad a la audiencia latinoamericana.