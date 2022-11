Studio Universal celebra la navidad con el especial para los navilovers

DICIEMBRE Y ENERO – ESPECIAL NAVIDEÑO

Studio Universal inicia diciembre con los mejores títulos cinematográficos para celebrar la Navidad como nunca

(30/Nov/2022 – web) LatAm.- Del 1 diciembre al 6 de enero, Studio Universal despliega toda la magia de la Navidad con una programación que reunirá los mejores títulos cinematográficos que hacen honor a esta celebración. Un mes para disfrutar del encanto de esta fecha y reunirse en familia frente a la pantalla.

Regalos, encuentros, familia e historias de amor serán parte de esta programación que hará que la audiencia disfrute del momento más esperado del año. Algunos de los estrenos que serán parte de este especial son:

“SMALL TOWN CHRISTMAS”

VIERNES 02 DE DICIEMBRE 8PM COL/PAN

La última parada de Nell de la gira nacional para presentar su libro es en Springdale, el pueblo natal de Emmett Turner, un joven a quien conoció cinco años atrás que la inspiró a escribir el libro que está transformando su vida y especialmente la temporada navideña. Kristoffer Polaha y Ashley Newbrough hacen parte del elenco protagónico.

“TIS THE SEASON TO BE MERRY”

VIERNES 09 DE DICIEMBRE 8PM COL/PAN

Buscando nuevas ideas para su libro sobre relaciones personales, Merry se dirige al nevado Vermont y descubre una nueva perspectiva de la alegría navideña con Adam, un carismático trabajador humanitario, una historia junto a Rachael Leigh Cook y Travis Van Winkle.

“COYOTE CREEK CHRISTMAS”

VIERNES 16 DE DICIEMBRE 8PM COL/PAN

Mientras planifica una fiesta temática representando cómo se festeja Navidad en otras partes del mundo en la posada de su familia, una organizadora de eventos descubre la magia de la Navidad con una encantadora dupla de padre e hijo cuya presencia trae tanto tensión como alegría. Janel Parrish, Ryan Paevey hacen parte del elenco protagónico.

“NEXT STOP, CHRISTMAS”

VIERNES 30 DE DICIEMBRE 8PM COL/PAN

Angie está decidida a pasar la Navidad sola, pero el tren que toma normalmente se convierte en un tren navideño que la deja en su pueblo natal en 2011. En compañía de grandes artistas como, Lyndsy Fonseca, Chandler Massey, Lea Thompson, Christopher Lloyd y Erika Slezak.

¡No te pierdas este especial navideño, por la pantalla de Studio Universal!

Vía Praestigium