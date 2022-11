Studio Universal estrena Yesterday, una comedia romántica con lo mejor de The Beatles

ESTRENO – 07 DE NOVIEMBRE 8PM LATAM

¿Qué ocurriría si un día despiertas y el mundo desconoce quiénes fueron los Beatles y su legado musical? “Yesterday” propone un escenario utópico en donde un joven músico tendrá la posibilidad de disfrutar de la fama gracias a los éxitos del cuarteto más famoso de Liverpool.

(5/Noc/2022 – web) LatAm.- El 07 de noviembre a las 8pm LATAM, Studio Universal deleitará a su audiencia con buen cine y buena música de la mano de “Yesterday”, la aclamada comedia romántica que cuenta la historia de Jack, un músico sin futuro deseoso de triunfar en un mundo donde, tras un curioso accidente, nadie sabe ni recuerda la música de “The Beatles”, excepto él. Haciendo uso de ese “poder”, el protagonista intentará volverse famoso utilizando, como si fueran suyos, los clásicos temas que convirtieron en leyenda a Paul, John, Ringo y George.

Ayer todo el mundo conocía a “The Beatles”. Hoy Jack es el único que recuerda sus canciones. Este músico que habita una pequeña localidad costera de Inglaterra se ha resignado a renunciar a sus sueños. Pero tras un misterioso apagón en todo el mundo, se despierta en una línea de tiempo alternativa donde “The Beatles” no han existido. Entonces será su oportunidad de hacerse inmensamente famoso al ritmo de las míticas canciones del cuarteto de Liverpool, eso sí, se arriesgará a perder a Ellie, su musa y el amor de su vida.

Esta comedia musical que dirige el cineasta británico Danny Boyle (“T2: Trainspotting”), cuenta con el guión de Richard Curtis (“About Time”) y los protagónicos de Himesh Patel (“Station Eleven”) y Lily James (“Mamma Mia! Here We Go Again”). Completan el elenco Kate McKinnon (“Bombshell”), Joel Fry (“Paddington 2”), Lamorne Morris (“New Girl”) y cuenta con la participación especial de James Corden y el cantante y compositor británico Ed Sheeran.

¿SABÍAS QUE…

“Yesterday” marcó la historia del grupo británico y estuvo incluido en el álbum “Help!”, lanzado en 1965. Además de eso, hay otras curiosidades que es importante recordar sobre esta canción:

• Paul McCartney estaba convencido de que era un plagio: El ex beatle se despertó un día con esta melodía en la cabeza y no podía recordar dónde la había escuchado. Inicialmente pensó que quizá era un recuerdo o un sueño, pero le preocupaba estar copiando el trabajo de alguien sin saberlo. Después de tocarla ante el resto de los componentes del grupo, Paul se convenció de que era un tema original y siguió adelante con su producción.

• Casi se llama “Scrambled Eggs”: El título original de la canción tenía que ver con el desayuno, ya que el primer verso originalmente decía “scrambled eggs, oh baby how I love your legs”. Paul McCartney estaba en busca de un título de una sola palabra y había considerado “Yesterday” como una opción. Fue George Martin, el fiel productor de la banda, quien lo convenció de que esta era la elección correcta, a pesar de considerarla algo cursi.

• La canción más versionada de la historia: “Yesterday” sigue siendo una de las canciones más populares del siglo XX. De hecho, es la canción con más covers de la historia. Algunos de los artistas que han hecho su versión son: “The Mamas and The Papas”, “Joan Baez”, “Frank Sinatra”, “Elvis Presley”, “Matt Monro”, “Ray Charles”, “Plácido Domingo” y así un total de 1600 músicos. También fue la canción más tocada en la radio americana durante ocho años consecutivos, por lo que su popularidad era innegable.

• La letra fue fruto de un “road trip”: Paul McCartney compuso la mayor parte de la letra durante un viaje de cinco horas a Portugal en 1965. Estaba de vacaciones con su entonces novia Jane Asher.

• La canción más rentable de la historia: Según la revista Forbes, es la canción que ha obtenido más recaudación en la historia de la música en derechos de autor y ventas. Es imposible arriesgar un número aproximado de los beneficios de “Yesterday” pero, entre otros logros, ha aportado al grupo una fortuna incalculable.

