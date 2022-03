Studio Universal presenta especial Mujeres al Mando

MARTES 8 DE MARZO, ESPECIAL DÍA DE LA MUJER

(4/Mar/2022 – web) Panamá.- Para celebrar a las mujeres en su día, reconocer su importancia y valor dentro de la sociedad, el 8 de Marzo durante todos el día, el canal Studio Universal se une a la celebración del Día Internacional de la Mujer con una selección especial de películas que acaban con los tópicos del género y que goza de unos personajes femeninos muy potentes; musicales y comedias que muestran a las mujeres empoderadas, madres, libres, reales, románticas, valientes y muy divertidas como sus protagonistas en miles de situaciones que ponen a latir el corazón.

¡Mama Mia!

Donna (Meryl Streep), una madre independiente y soltera, propietaria de un hotel en Grecia, invita a sus mejores amigas a la celebración de la boda de su única hija, quien, por su parte, está a encontrar a su padre para que la lleve al altar. Así vivirá 24 intensas horas en las que renacerá el amor y la amistad.

Mama Mia! Here we go again!

Tras la muerte de Donna, su hija Sophie (Amanda Swyfied) y esposo (Pierce Brosnan) deciden reinaugurar el hotel este hecho traerá grandes e inolvidables retos para todos.

Pitch Perfect 2.

Las Barden Bellas, vivirán una penosa situación en medio de una gala presidencial., así el grupo quedará expulsado de cualquier concurso “A Capella” en Estados Unidos, ahora para evitar su desaparición de la escena musical deberán ganar el mundial de grupos a Capella.

Pitch Perfect 3.

Las Bellas llevan vidas separadas, han dejado atrás los años de universidad e intentan abrirse camino en el mundo laboral, muchas de ellas alejadas de la música, un día se les presenta la oportunidad de realizar un tour para volver a cantar juntas y no dudan en aceptar y lanzarse a la aventura.

Vía Praestigium