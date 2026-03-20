Sube la Marea Remix: Un homenaje musical y cultural a la selección nacional de Panamá

Copa Airlines presenta el video oficial de Sube la Marea Remix en apoyo a la selección

• Con la participación de figuras como Rubén Blades, Sech y Erika Ender, el video de Sube la Marea Remix celebra la identidad nacional y el sueño mundialista de Panamá.

(20/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Copa Airlines, en su calidad de aerolínea oficial y patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, presentó el video oficial de Sube la Marea Remix. Esta producción audiovisual surge como un homenaje a la pasión de la Marea Roja y a la preparación del equipo nacional para su segunda participación en una cita mundialista, transmitiendo la energía y el orgullo de toda una nación.

Una constelación de talento nacional

La pieza musical, compuesta y producida por el dúo panameño Los Gaitanes, logra reunir a las voces más destacadas del país, reflejando una amplia diversidad de géneros que enriquecen la identidad musical panameña. Entre los participantes figuran Ricardo y Alberto Gaitán, Rubén Blades, Omar Alfanno, Erika Ender, Sech, Nando Boom, Idania Dowman, Osvaldo Ayala, Ingrid De Ycaza, Alejandro Torres, Jhonathan Chávez, Boza y Kafu Banton.

A la lista de artistas se suman los dúos Samy y Sandra Sandoval, Kako y Doralis, además de agrupaciones emblemáticas como Los Rabanes, Los Beachers y la banda independiente La Súper Banda de Colón. Esta colaboración sin precedentes busca celebrar el talento local mientras se acompaña el camino de «La Sele» hacia el mundial.

Vitrina de la riqueza cultural y geográfica

El video de Sube la Marea Remix fue concebido como una vitrina para mostrar las múltiples bellezas de Panamá. A través de un recorrido visual por locaciones icónicas, la producción destaca la riqueza natural y humana del territorio nacional. Entre los escenarios principales se incluyen el Canal de Panamá, el Estadio Rommel Fernández, el Biomuseo y The Point Panamá.

El recorrido audiovisual abarca puntos históricos y turísticos como el Casco Antiguo, la Plaza de Francia, el Teatro Nacional y la Avenida Central. La producción también se extiende hacia el interior del país, capturando la esencia de Portobelo, Chitré, La Villa de Los Santos, Guararé, Playa Venao y Bocas del Toro, además de vistas simbólicas como el Puente de las Américas y la bandera en el Cerro Ancón.

Disponibilidad y apoyo a la selección

Con este lanzamiento, Copa Airlines busca que todos los panameños vivan la emoción del compromiso histórico que enfrenta el deporte nacional. La canción ya se encuentra disponible en las principales emisoras de radio del país y para descarga en la plataforma Spotify. Por su parte, el video oficial puede ser visualizado en el canal de YouTube y en las redes sociales de la aerolínea, permitiendo que la afición se una en un solo sentimiento de apoyo hacia la selección nacional.

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