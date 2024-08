Sultana gana el Concurso de Música y Canción TropicSpin 2024 con ‘Flying’

Edwin León y Sultana Triunfan en TropicSpin 2024

(7/Ago/2024 – Panama24Horas web) Caribe.- Arawak Media y Caribbean Magazine Plus han anunciado al ganador del Concurso de Música y Canción TropicSpin 2024: Sultana, con su canción titulada “Flying.” Edwin León, el líder del grupo colombiano Sultana, que reside actualmente en España, expresó su sorpresa y emoción por el galardón, especialmente considerando que “no ha estado practicando música durante un par de meses.”

León comentó sobre su victoria: “Cuando escuché que gané, me emocioné mucho y me dio otra razón para seguir adelante.” Con esta victoria, León se convierte en el primer hombre y el primer ganador que no habla inglés en la historia del Concurso de Música y Canción TropicSpin.

El Concurso de Música y Canción TropicSpin completo está disponible para ver en la página de Facebook de Caribbean Magazine Plus y en la página de YouTube de CaribMag TV.

