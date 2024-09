Suspenso y Terror en Universal+: Grandes estrenos con «The Couple Next Door» y el Final de «Evil»

Universal+ estrena semana de emociones con «The Couple Next Door» y la Temporada Final de «Evil»

(2/Sep/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+ prepara una semana llena de emociones con el estreno de dos series imperdibles: «The Couple Next Door» y la temporada final de «Evil». Desde el intenso drama de un thriller erótico hasta el cierre de un aclamado thriller sobrenatural, ambos títulos prometen mantener al público al borde de su asiento.

La Pasión Prohibida llega a Universal+ con «The Couple Next Door»

Estrenándose el 3 de septiembre, «The Couple Next Door» es una serie que explora los límites del deseo y la traición entre dos matrimonios aparentemente estables. Protagonizada por Sam Heughan, Eleanor Tomlinson, Alfred Enoch y Jessica De Gouw, la historia sigue a Evie y Danny, quienes se ven atrapados en un romance peligroso tras la llegada de una nueva pareja al vecindario.

Creada por David Allison, esta serie exclusiva de seis episodios combina tensión, giros inesperados y una narrativa atrapante que pondrá a prueba las normas de la monogamia. Sam Heughan interpreta a un policía de tránsito que lucha con sus propios fantasmas internos, mientras que Eleanor Tomlinson encarna a una mujer en busca de algo más allá de la rutina.

Terror y Suspenso: La Cuarta y Última Temporada de «Evil»

El 8 de septiembre se estrena la última temporada de «Evil», una serie que ha cautivado a los espectadores con su mezcla de terror, misterio y humor negro. Creada por Robert y Michelle King, «Evil» sigue a Kristen Bouchard, David Acosta y Ben Shakir mientras enfrentan demonios cada vez más poderosos y dilemas morales que pondrán a prueba su fe y cordura.

Reconocida por The New York Times como una de las series más inteligentes de los últimos años, «Evil» promete un final épico que dejará a los fans satisfechos. Cada episodio mantendrá el suspenso y el terror que han definido a la serie, despidiéndose con un clímax inolvidable.

No te pierdas estos estrenos impactantes en Universal+

Universal+ ofrece el mejor contenido en thrillers y terror, con series que van desde apasionantes romances prohibidos hasta confrontaciones con lo sobrenatural. Descubre toda la programación de Universal+ a través de los principales cableoperadores:

• +Movil: Universal Premiere HD (#561), Universal Comedy HD (#564), Universal Reality HD (#565).

• Tigo: Universal+ Premiere HD (#1228 HFC – 193 one tv), Universal+ Comedy HD (#1225 HFC – 190 one tv), Universal+ Reality HD (#1229 HFC – 194 one tv).

• Amazon Prime: Adquiere Universal Plus a través de Prime Video Channels.

¡No te pierdas la oportunidad de sumergirte en una semana de pasión, misterio y terror con los grandes estrenos de Universal+!