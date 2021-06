SYFY Latinoamérica trae lo mejor de la ciencia ficción

SYFY la señal emblema en ciencia ficción le regalará a la audiencia tres días con lo mejor del género. Tres títulos cinematográficos que hacen honor al mundo de la fantasía y qué deambularán entre épicas batallas, criaturas mitológicas y seres estrafalarios.

(27/Jun/2021 – web) LatAm.- El próximo 28, 29 y 30 de junio a las 10:30 pm Latam, SYFY Latinoamérica desplegará un menú con los mejor del género fantástico y la ciencia ficción. Estos son los títulos que se convertirán en el entrenamiento de cada noche:

Dragonheart 3: La Maldición del Brujo – Lunes 28 de junio 10:30 pm LATAM: El aspirante a caballero Gareth va en busca de un cometa caído del que se rumorea contiene oro. Por el camino se encuentra con el dragón Drago y esta salva la vida de Gareth, los dos se vuelven amigos y se enfrentarán a un malvado mago para poner freno a su reino de terror.

Precuela de la película original estrenada en 1996, dirigida por Rob Cohen (“Stealh”). El elenco principal está encabezado por Julian Morris (“New Girl”), que da vida al valeroso Gareth, en compañía de Jassa Ahluwalia (“Peaky Blinders”), Tamzin Merchant (“Salem”), Dominic Mafham (“Ophelia”), Jonjo O’Neill (“The Queen’s Gambit”) y Christopher Fairbank (“Alien 3”).

Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos – Martes 29 de junio 10:30 pm LATAM: El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores: orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. Al abrirse un portal que conecta ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción, y el otro, a la extinción. Dos héroes, uno en cada bando, están a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y su hogar. Así empieza una espectacular saga de poder y sacrificio donde se descubren las numerosas caras de la guerra y donde cada uno lucha por lo suyo. Adaptación del popular videojuego homónimo.

Dirigida por Duncan Jones (“Source Code”) y escrita por Charles Leavitt, la película está protagonizada por Travis Fimmel (“Vikings”), Paula Patton (“Law & Order:SVU”), Ben Foster (“Six Feet Under”), Dominic Cooper (“What If”), Toby Kebbell (“Black Mirror”), Ben Schnetzer (“Snowden”), Rob Kazinsky (“True Blood”) y Daniel Wu (“Tomb Raider”), y producida por Legendary Pictures, Blizzard Entertainment y Atlas Entertainment.

Los Boxtrolls – Miércoles 30 de junio 10:30 pm LATAM: La historia retrata la fábula cómica que ocurre en Cheesebridge, un pueblo adinerado en la época victoriana donde reina la codicia entre sus habitantes. Obsesionados por la clase social, la riqueza, su principal preocupación son sus apetitosos y exquisitos quesos. Pero todos ellos viven pendientes del mal que habita bajo ellos, en los túneles de la ciudad, donde residen los Boxtrolls, unos monstruos horrorosos y crueles que se dedican a secuestrar durante la noche sus dos bienes más preciados: a sus hijos y a sus quesos. Pero están a punto de descubrir que la leyenda que siempre creyeron puede que no sea lo que ocurre ahí abajo en realidad.

Película de animación que adapta el libro de aventuras y fantasía de la mano del escritor e ilustrador Alan Snow, bajo el título “Here be Monsters: An Adventure Involving Magic, Trolls, and Other Creatures”, que a su vez compone la primera parte de una trilogía.

¡No te pierdas tres noches a pura ciencia ficción y fantasía, el 28, 29 y 30 de junio a las 10:30 PM LATAM, sólo por SYFY!

Visítalos en www.syfyla.com o súmate a la conversación a través de sus redes sociales:

Facebook.com/syfyla

Twitter/ Instagram: @syfyla

Youtube.com/syfyla

Vía Praestigium