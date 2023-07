Taylor Swift lanza Speak Now (Versión de Taylor), el esperado álbum de 22 pistas con nuevas grabaciones

SCUCHA SPEAK NOW (TAYLOR’S VERSION) AQUÍ

(7/Jul/2023 – web) LatAm.- Hoy, Taylor Swift ha emocionado a sus fans al lanzar Speak Now (Versión de Taylor), el tercer álbum de su serie de grabaciones regrabadas. Este álbum, que consta de 22 pistas, presenta nuevas interpretaciones de las canciones icónicas de Speak Now, todas ellas escritas por la talentosa cantante y compositora.

Speak Now (Versión de Taylor) no solo incluye las canciones originales del álbum de 2010, sino que también presenta seis canciones nunca antes lanzadas. Estas emocionantes adiciones incluyen colaboraciones especiales, como «Castles Crumbling» (From The Vault) con Hayley Williams, y «Electric Touch» (From The Vault) con Fall Out Boy. Además, los fans podrán disfrutar de «I Can See You» (From The Bóveda), una canción que ha permanecido oculta hasta ahora.

Taylor Swift ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo en recrear y revitalizar sus álbumes anteriores, y Speak Now (Versión de Taylor) es otro emocionante capítulo en este proyecto. Esta versión regrabada le permite a Swift tener el control total de su música y compartir con sus fans nuevas interpretaciones llenas de su esencia artística única.

Los seguidores de Taylor Swift han estado esperando con ansias esta nueva versión de Speak Now, y la cantante no ha decepcionado. Con sus letras introspectivas y melodías cautivadoras, este álbum promete llevar a los oyentes a un viaje lleno de emociones y experiencias compartidas.

Speak Now (Versión de Taylor) ya está disponible en plataformas de streaming y tiendas de música, permitiendo a los fans sumergirse en las vibrantes interpretaciones y las nuevas canciones que forman parte de esta colección única en la discografía de Taylor Swift.

Taylor Swift continúa cautivando a su público con su talento y dedicación a la música. Speak Now (Versión de Taylor) es otro logro destacado en su carrera y seguramente será recibido con entusiasmo y aprecio por sus devotos seguidores en todo el mundo.

¡Prepárate para sumergirte en el mundo musical de Taylor Swift una vez más con Speak Now (Versión de Taylor) y descubre las sorpresas que esta nueva entrega tiene reservadas para ti!

SPEAK NOW (Taylor’s Version) tracklisting:

1. Mine (Taylor’s Version)

2. Sparks Fly (Taylor’s Version)

3. Back to December (Taylor’s Version)

4. Speak Now (Taylor’s Version)

5. Dear John (Taylor’s Version)

6. Mean (Taylor’s Version)

7. The Story of Us (Taylor’s Version)

8. Never Grow Up (Taylor’s Version)

9. Enchanted (Taylor’s Version)

10. Better Than Revenge (Taylor’s Version)

11. Innocent (Taylor’s Version)

12. Haunted (Taylor’s Version)

13. Last Kiss (Taylor’s Version)

14. Long Live (Taylor’s Version)

15. Ours (Taylor’s Version)

16. Superman (Taylor’s Version)

17. Electric Touch (Feat. Fall Out Boy) (Taylor’s Version) (From The Vault)

18. When Emma Falls in Love (Taylor’s Version) (From The Vault)

19. I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)

20. Castles Crumbling (Feat. Hayley Williams) (Taylor’s Version) (From The Vault)

21. Foolish One (Taylor’s Version) (From The Vault)

22. Timeless (Taylor’s Version) (From The Vault)

Vía Umusic