Taylor Swift se une a YouTube Shorts para celebrar el lanzamiento de #TSAntiHeroChallenge

Taylor Swift – #TSAntiHeroChallenge

(21/Oct/2022 – web) Panamá.- Taylor Swift está de regreso y se une a YouTube Shorts para lanzar el #TSAntiHeroChallenge, celebrando así la llegada de su décimo álbum de estudio titulado Midnights, y el esperado lanzamiento del video musical «Anti-Hero» el cual ya está disponible.

Para unirse a este Challenge los Swifties deberán subir un Short y compartir sus rasgos “antihéroicos” con la banda sonora de la recién lanzada, «Anti-Hero», e incluir el #TSAntiHeroChallenge en la descripción del video, el cual busca reconocer y celebrar los rasgos que hacen que cada uno de nosotros sea realmente único y mostrar el verdadero yo de una manera divertida.

Un rasgo “anti-heroico” podría ser tan simple como agarrar siempre la última rebanada de pizza, aplaudir al final de las películas, poner los pies en el tablero del automóvil, dejar la ropa limpia en la canasta hasta la próxima vez que lo hagas o incluso, tratando a tu gato como un ser humano. ¡Todo vale!

Taylor Swift en YouTube

Actualmente, cuenta con más de 309 millones de reproducciones en la plataforma solo en el último mes y 3.97B en los últimos 12 meses a nivel mundial; a nivel local, en Panamá suma un total de 3.6 millones de reproducciones.

Lo que es tendencia en Panamá

Estas son las 5 canciones de Taylor Swift más escuchadas en YouTube en los últimos 12 meses, Panamá:

• Blank Space

• All Too Well: The Short Film

• Bad Blood

• Wildest Dreams

• Shake It Easy Breezy

Ciudades principales en Panamá que más escucharon a Taylor Swift en los últimos 12 meses:

• Ciudad de Panamá • La Chorrera • San Miguelito • David • Santiago

Preguntas en tendencia dentro de Google sobre Taylor Swift en los últimos 12 meses, Panamá:

• ¿Tendrá Taylor Swift gira musical?

• ¿Taylor Swift vendrá a Panamá?

• ¿Dónde consigo el cardigan de Taylor Swift?

• ¿Dónde escuchar el álbum 1989 de Taylor Swift?

• ¿Dónde adquirir el merchandising de Taylor Swift?

Vía Eurek