Ted la Serie regresa con su segunda temporada a Universal+ este 6 de marzo

Seth MacFarlane estrena nuevos episodios de Ted la S erie en Latinoamérica

• Ambientada en el último año de instituto de sus protagonistas, la segunda temporada de Ted la serie promete profundizar en la dinámica de la familia Bennett y los desafíos de la adolescencia.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La exitosa sitcom Ted la Serie regresa el próximo 6 de marzo a Latinoamérica a través de la plataforma Universal+. Esta segunda temporada está compuesta por ocho nuevos episodios cargados de humor irreverente y los momentos conmovedores que caracterizan la amistad incondicional entre un adolescente y su malhablado oso de peluche.

Regreso a los años 90

La historia de esta precuela se sitúa en el año 1994. Ted, con la voz de su creador Seth MacFarlane, y su mejor amigo John Bennett, interpretado por Max Burkholder, enfrentan los retos del último año de instituto. La trama se desarrolla en el hogar de una familia de clase trabajadora en Boston, donde conviven con los padres de John: Matty (Scott Grimes), un obrero de carácter fuerte, y Susan (Alanna Ubach), una madre extremadamente dulce. A ellos se suma su prima Blaire (Giorgia Whigham), una estudiante universitaria de ideas liberales que suele chocar con la visión tradicional de sus parientes.

Una producción con sello de calidad

Seth MacFarlane, junto a los showrunners Paul Corrigan (Modern Family) y Brad Walsh (Coupling), adelantó que los nuevos capítulos mantienen un tono «picante y conmovedor». Los creadores destacaron el trabajo del equipo de efectos visuales, quienes han logrado dar vida al personaje de Ted de una manera convincente, integrándolo perfectamente en las dinámicas familiares que definen esta temporada.

El éxito detrás de la comedia irreverente

La aceptación de Ted la serie entre la audiencia se fundamenta en tres pilares esenciales:

• La amistad como eje central: La serie utiliza el humor para abordar los problemas típicos de la adolescencia, resaltando cómo el apoyo mutuo ayuda a superar las inseguridades.

• Timing cómico excepcional: Con diálogos veloces y un estilo de humor absurdo, cada gag está diseñado para funcionar con precisión bajo el sello de MacFarlane.

• Celebración de la vulnerabilidad: A través de los conflictos de John Bennett, la serie invita a los espectadores a aceptar aquello que los hace diferentes y especiales.

Además de su emisión en Universal+, el contenido estará disponible en los canales premium de la suite, incluyendo Universal Premiere y Universal Comedy, accesibles a través de los principales operadores de televisión paga en la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: