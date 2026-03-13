Tego Calderón lanza «Gustito» junto a J Álvarez para fortalecer su legado en el reggaetón

El icono Tego Calderón une fuerzas con J Álvarez y los productores Haze y The Rudeboyz

• Producido por Haze y The Rudeboyz, el tema «Gustito» conecta las raíces del reggaetón con la evolución actual, reafirmando la vigencia de Tego Calderón en la industria.

(13/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- El icono y pionero del reggaetón, Tego Calderón, continúa expandiendo su legado musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Gustito”. Esta producción cuenta con la colaboración de J Álvarez y el trabajo en los controles de los reconocidos productores Haze y The Rudeboyz, logrando una pieza que mezcla el romance instintivo con el swing caribeño y la energía del reggaetón contemporáneo.

Esencia rítmica y conexión orgánica

El tema, impulsado por el contagioso estribillo “Ya tengo el feeling de que conmigo se va”, explora la chispa de la atracción mutua y la conexión tácita que surge a través del baile. “Gustito” ha sido diseñado para la pista de baile, manteniendo el ritmo distintivo que ha definido la carrera de Tego Calderón por más de dos décadas, basándose en la confianza y el coqueteo antes de que medie palabra alguna.

El lanzamiento se produce tras un notable resurgimiento de la figura de Calderón en la conversación global, especialmente luego de que su himno “Pa’ Que Retozen” volviera al foco cultural tras ser incluido por Bad Bunny en un popurrí durante el espectáculo del Super Bowl. Esta exposición orgánica generó una gran expectativa en blogs y comunidades de seguidores, quienes especularon sobre los nuevos pasos del artista.

Vigencia y evolución del arquitecto del género

Este estreno no se plantea como un regreso, dado que Tego Calderón ha mantenido su relevancia tras obtener el Latin GRAMMY a la Mejor Interpretación de Reggaetón en 2023 por “La Receta”. Con “Gustito”, el artista refuerza su papel como uno de los arquitectos fundamentales del género, logrando conectar con las nuevas generaciones de oyentes sin perder su autenticidad.

La colaboración con J Álvarez y la producción de alto nivel subrayan un compromiso compartido con el movimiento y el ritmo. La pieza ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, reafirmando la capacidad del intérprete para mantener el sonido del reggaetón vibrante, actual y fiel a sus raíces.

