Telemundo Internacional estrena en exclusiva para Latinoamérica La Isla: Desafío Extremo en simultáneo con EE.UU.

Héctor Suárez Gomís conducirá nueva temporada de «La Isla: Desafío Extremo» con 18 participantes

• Desde Elizabeth Gutiérrez y Christian de la Campa hasta líderes indígenas y atletas, la nueva temporada de La Isla: Desafío Extremo promete alianzas y resistencia en los lugares más salvajes del Caribe.

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Telemundo Internacional ha anunciado el estreno exclusivo de la nueva temporada de La Isla: Desafío Extremo, el reality de supervivencia que se emitirá en simultáneo con su transmisión en Estados Unidos. Esta aventura sin precedentes reunirá a 18 contendientes dispuestos a enfrentarse al desafío más brutal de sus vidas, completamente desconectados del mundo exterior.

La competencia, conducida por Héctor Suárez Gomís, pondrá a prueba la resistencia física y mental de los participantes, quienes lucharán en entornos salvajes y remotos del Caribe, desde playas vírgenes y bosques tropicales, hasta zonas desérticas. El gran premio para el único sobreviviente que logre superar todos los obstáculos será de US$$200,000 dólares.

Celebridades y Estrategias de Supervivencia

La nueva temporada de La Isla: Desafío Extremo se inicia con una mezcla de seis celebridades, seis estrellas de otros realities y seis concursantes provenientes de distintas nacionalidades y trasfondos. Los participantes deberán luchar por crear refugios que pueden variar desde comodidades excepcionales hasta condiciones extremadamente precarias, donde la estrategia y las alianzas serán claves.

Entre los rostros conocidos que se suman a la aventura se encuentran:

• Celebridades y Actores: Elizabeth Gutiérrez (actriz de telenovelas), Christian de la Campa (estrella de realities y actor), Ximena Herrera (El Señor de los Cielos), Mauricio Islas (actor y competidor de Top Chef VIP), Julieta Grajales y José María Galeano.

• Talento y Atletas: Helen Ochoa (vocalista y ex Top Chef VIP), Gary Centeno (actor costarricense), Estefanía Ahumada (actriz y ex Exatlón), Paulina Araujo (campeona nacional de esgrima) y Roberto Alejandro (bailarín y modelo).

• Nuevos Contendientes: La temporada también contará con perfiles variados como Fernanda Flores (ex 90 Day Fiancé), Martín Salvador (empresario dominicano), Moi Guiquita (activista indígena de la Amazonía), Nievelis González (modelo y estrella de realities), Rodrigo Mata (emprendedor y paramédico) y Zoraida Gómez (actriz mexicana).

Noticias del entretenimiento y el streaming en Panamá, https://www.panama24horas.com.pa/noticias-entretenimiento-streaming/

Los 18 participantes lo dejarán todo atrás para enfrentar retos físicos y mentales de supervivencia y luchar por llevarse el gran premio de la competencia.