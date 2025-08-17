TeleSemana y ALT+ anuncian alianza para promover la educación digital en América Latina

ALT+ se une a TeleSemana como aliado oficial para promover la educación digital en telecomunicaciones durante 2025 y 2026.

Nueva alianza impulsa formación técnica en 5G, IA y transformación digital

La alianza estratégica busca capacitar profesionales en tecnologías clave como 5G, IA, IoT y cloud computing.

Los primeros eventos de la alianza TeleSemana–ALT+ iniciarán en septiembre con paneles, talleres y presentaciones especializadas.

(17/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Buenos Aires, Argentina — La Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+) anunció una alianza estratégica con TeleSemana.com, el portal líder en noticias de telecomunicaciones, para promover la educación digital en América Latina durante 2025 y 2026.

El acuerdo contempla la participación de ALT+ como aliado oficial en todos los eventos organizados por TeleSemana, incluyendo conferencias, seminarios virtuales y actividades de formación técnica. La iniciativa busca fortalecer las capacidades profesionales en tecnologías clave como 5G, inteligencia artificial (IA), cloud computing, Internet de las Cosas (IoT) y transformación digital en redes y servicios.

“La incorporación de ALT+ como aliado oficial fortalece nuestro compromiso con la difusión de conocimiento técnico de calidad, accesible y actualizado para el ecosistema de telecomunicaciones en América Latina”, destacó Rafael A. Junquera, cofundador y director editorial de TeleSemana.

Por su parte, José Otero, director ejecutivo de ALT+, subrayó que “la educación continua es una herramienta esencial para reducir las brechas digitales. Con como aliado, llegaremos a una audiencia técnica y estratégica clave para lograrlo”.

Los primeros eventos bajo esta alianza comenzarán en septiembre de 2025 e incluirán paneles con referentes regionales, talleres especializados y presentaciones sobre tendencias regulatorias, despliegue de redes y evolución tecnológica.

Para más información sobre el calendario de actividades y cómo participar, visite .

