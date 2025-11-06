El especial Lifetime Christmas Movies regresa con 52 títulos y 9 estrenos

Teri Hatcher protagoniza el especial Lifetime Christmas Movies con 52 películas

• El especial incluye 52 películas exclusivas, con 7 estrenos internacionales y 2 producciones originales hechas en Guadalajara, México, que se emitirán todos los sábados a las 22:00 horas (Méx).

(06/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El espíritu navideño regresa a la pantalla de LIFETIME con el tradicional especial de Lifetime Christmas Movies. La programación continua de 24 horas diarias dedicada íntegramente a las películas de Navidad comenzó el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de enero.

Esta nueva edición incluirá un total de 52 títulos exclusivos. De estos, se presentarán 7 estrenos internacionales y 2 producciones originales realizadas en Guadalajara, México. El especial se consolida como uno de los más esperados y exitosos del canal. Los estrenos se emitirán de forma destacada todos los sábados a las 22:00 horas (Méx-Ven), con historias centradas en el romance, la esperanza y el espíritu navideño.

Teri Hatcher en los estrenos destacados de noviembre

La reconocida actriz Teri Hatcher (conocida por Desperate Housewives y Lois & Clark: The New Adventures of Superman) será la gran protagonista de los estrenos internacionales de LIFETIME en noviembre.

• Sábado 8 de noviembre – “Navidad en el Chalet” (Christmas at the Chalet): Hatcher interpreta a Lex, una expresentadora de televisión. Tras perder su reserva en un hotel de lujo en Aspen, acepta trabajar allí para poder quedarse durante las fiestas. El conflicto surge al tener que compartir el lugar con su exmarido y su nueva pareja.

• Sábado 29 de noviembre – “Cómo Enamorarse en Navidad” (How to Fall in Love by Christmas): La actriz da vida a Nora Winters, una escritora que, mientras busca inspiración para una columna sobre el amor en las fiestas, termina viviendo su propia historia romántica junto a un fotógrafo.

Otros estrenos de noviembre son “Última Oportunidad en Navidad” (Take a Chance at Christmas), con Alli Chung y Michael Brown, y “Viñedo Navideño” (A Vineyard Christmas), con Nikki Mckenzie, Victor Zinck y Lucas Penner.

Estrenos de diciembre y producciones mexicanas

En diciembre, la programación de 24 horas diarias de películas de Navidad continúa, manteniendo la cita de estrenos cada sábado a las 22:00 horas (Méx-Ven). Las historias incluyen:

• Sábado 6 de diciembre – Estreno de producciones originales de México:

· “Decora Mi Navidad”: Narra la vida de Lorena, una arquitecta especialista en decoración de interiores que intenta equilibrar su trabajo y la crianza de su hijo. Su carga laboral aumenta en Navidad, y debe cumplir con un cliente y un difícil pedido de su hijo a Santa.

· “Dulce Amor Para Navidad”: Alan y Pablo, socios de una exitosa cadena de croissants, deben asumir la entrega de pedidos. Pablo se enamora de Clara, la dueña del “café del corazón”, a quien conoce durante una entrega. Los planes de pasar las fiestas juntos se desarman cuando descubren sus «verdaderas» identidades, poniendo a prueba el espíritu navideño para unirlos nuevamente.

• Otros estrenos de diciembre:

· “Un Príncipe Para la Navidad” (Royally Yours. This Christmas), con Steve Byers, Cindy Sampson y Holly de Barros.

· “Aviones, Trenes y Árboles de Navidad” (Planes, Trains and Christmas Trees), con Olivier Renaud y Kathryn Davis.

· “Un Suéter Para la Navidad” (Christmas on The Alpaca Farm), con Kirsten Comerford, Matt Wells y Ai Barrett.

Programación adicional y maratones especiales

Además de los 9 estrenos, el especial contará con 35 películas exclusivas de la librería de Lifetime, así como las películas de las tres temporadas de “Amor en Navidad”. La programación incluye maratones especiales para Nochebuena, el Día de Navidad y Año Nuevo, con títulos como “Navidad, Compañía Anónima” (Christmas Incorporated) y “El Reemplazante De Santa” (The Santa Switch).

El especial culminará el 6 de enero con el tradicional maratón “Recoge tu Arbolito”, que reunirá las mejores Lifetime Christmas Movies para despedir la temporada festiva.