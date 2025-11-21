Doble estreno con Teri Hatcher: Lifetime presenta “Navidad en el Chalet” y “Cómo Enamorarse en Navidad”

Teri Hatcher protagoniza los estrenos navideños de Lifetime Movies en noviembre



• Los títulos, “Navidad en el Chalet” y “Cómo Enamorarse en Navidad”, se integran al especial de Lifetime Xmas Movies, destacando el carisma de la actriz en historias llenas de espíritu festivo.

(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La pantalla de LIFETIME se viste de Navidad con historias de romance, emoción y esperanza a lo largo de la temporada festiva. Este año, el gran destaque lo protagoniza la reconocida actriz Teri Hatcher (Desperate Housewives, Lois & Clark: The New Adventures of Superman), quien será la figura central de los estrenos internacionales de las películas “Navidad en el Chalet” (Christmas at the Chalet) y “Cómo Enamorarse en Navidad” (How to Fall in Love by Christmas). Ambos filmes serán presentados el domingo 30 de noviembre.

Hatcher ha expresado su entusiasmo por este tipo de proyectos. “Yo amo las películas de Navidad. Amo la Navidad. Tengo un montón de tradiciones navideñas en mi pequeño pueblito navideño en casa donde cocino y hago juegos”, comentó la actriz. También añadió que las fiestas son una época hermosa para reunirse y que ella es de las personas que disfrutan de las películas navideñas durante todo el día en estas fechas.

Estrenos y Argumentos

El domingo 30 de noviembre, la programación de LIFETIME incluirá el estreno de las dos producciones protagonizadas por Hatcher:

• “Navidad en el Chalet” (19:30 horas): Esta comedia romántica presenta a Lex (interpretada por Teri Hatcher), una expresentadora de televisión que planea unas vacaciones tranquilas en Aspen. Su plan se frustra al perder su reserva en un hotel exclusivo, por lo que acepta trabajar en el lugar para poder quedarse durante las fiestas. La situación se complica al descubrir que deberá compartir el espacio con su exmarido y su nueva pareja. La trama explora los enredos, los paisajes invernales y la nostalgia, ofreciendo a Lex una oportunidad de redescubrimiento personal.

• “Cómo Enamorarse en Navidad” (22:00 horas): En esta historia, Harcher da vida a Nora Winters, una escritora que busca inspiración para una columna sobre el amor en Navidad. En su búsqueda de ideas, se encuentra con un encantador fotógrafo que la lleva a vivir una historia tan romántica como las que ella misma intenta escribir. El relato se presenta como una producción cálida, luminosa y llena de la magia característica de las fiestas.

Estas dos nuevas Lifetime Xmas Movies se integran al ya tradicional especial de Navidad, reafirmando el compromiso de Lifetime de ofrecer contenidos familiares y entrañables durante la época más esperada del año. El carisma y la sensibilidad de Teri Hatcher la convierten en la protagonista perfecta para llenar la pantalla de romance y espíritu navideño.

Trayectoria de Teri Hatcher

Teri Lynn Hatcher nació el 8 de diciembre de 1964 en Palo Alto, California, Estados Unidos. Creció en Sunnyvale y, tras estudiar danza en Los Altos y actuación en el American Conservatory Theater de San Francisco, también cursó una carrera en matemáticas e ingeniería en el De Anza College. Fue miembro del equipo de porristas profesional Gold Rush de los San Francisco 49ers en 1984.

Su carrera en Hollywood despegó con papeles en series como The Love Boat (1977) y MacGyver (1985), donde interpretó a Penny Parker. Obtuvo el reconocimiento mundial al conseguir el rol de Lois Lane en Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993), compartiendo escena con Dean Cain.

Después de un período fuera del foco mediático, Hatcher regresó a la televisión con el exitoso drama Desperate Housewives (2004). Su interpretación de Susan Mayer, una madre divorciada, le valió un Globo de Oro como Mejor Actriz en Serie de Comedia y tres premios SAG por su trabajo. Hatcher ha trabajado en cine, destacando su participación en Tomorrow Never Dies (1997), y en televisión, en series como Supergirl (2017).

Además de su trabajo actoral, Hatcher es una defensora de causas sociales, apoyando organizaciones que luchan contra la pobreza y el hambre. También se ha destacado como escritora, publicando su autobiografía Burnt Toast: And Other Philosophies of Life en 2006.

Entre sus proyectos más recientes se encuentra el podcast “Desperately Devoted” de iHeartRadio, el cual conduce junto a Andrea Bowen, su hija en la ficción Desperate Housewives, y su hija en la vida real, Emerson Tenney. La actriz también encarnó a Ruth Finley en la Lifetime Movie “La verdad de Ruth Finley” en 2024.

Actualmente, Hatcher tiene 60 años y reside en Studio City, California. Es madre de Emerson Rose, nacida en noviembre de 1997, fruto de su matrimonio con el actor Jon Tenney, de quien se divorció en 2003.

