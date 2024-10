The Ex-Wife: Un thriller de suspenso que no te puedes perder en Universal+

The Ex-Wife llega a Universal+ el 16 de Octubre

(8/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Universal+, el servicio de contenido premium que ofrece miles de horas de entretenimiento de alta calidad, anuncia el estreno en Latinoamérica de The Ex-Wife, la nueva serie de suspenso que promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos. Este thriller, cuya adaptación fue realizada por la reconocida showrunner y guionista Catherine Steadman, conocida por su trabajo en Downton Abbey, se estrena el próximo 16 de octubre y está basada en el aclamado best-seller de Jess Ryder.

La serie cuenta con las actuaciones de la nominada al Emmy® Internacional Céline Buckens (Showtrial), quien interpreta a Tasha, una mujer que disfruta de una vida de ensueño en Londres junto a su esposo Jack, interpretado por Tom Mison (Sleepy Hollow), y su pequeña hija Emily. Sin embargo, la tranquilidad de Tasha se ve abruptamente interrumpida cuando empieza a ser acosada por Jen, el personaje de Janet Montgomery (New Amsterdam), quien se presenta frente a su casa cada día, generando una creciente sensación de miedo en Tasha. Con el tiempo, Tasha descubre que Jen es la exesposa de Jack y, al indagar en su pasado, desentierra secretos perturbadores que amenazan con arruinar su matrimonio y llevarla a una tragedia inminente.

La primera temporada de The Ex-Wife es un viaje lleno de sorpresas y giros inesperados que cautivarán a la audiencia. Catherine Steadman adelanta que “cuando Tasha se encuentra en una encrucijada, los giros del guión van a dejar al público con la boca abierta. Es una serie muy entretenida en la que todo puede pasar”, subrayando que el rodaje de la serie tuvo lugar en Budapest.

5 RAZONES POR LAS QUE NO PUEDES PERDERTE ESTE THRILLER QUE JUGARÁ CON TU CABEZA:

• Personajes complejos: A lo largo de la serie, los personajes muestran facetas inesperadas. Jen, quien inicialmente aparece como una amenaza constante, revela intenciones mucho más complejas a medida que la historia avanza.

• Similitudes con clásicos del género: Si disfrutaste de Gone Girl y The Girl on the Train, The Ex-Wife no debe faltar en tu lista. La serie comparte con estas historias la temática de matrimonios donde la aparente felicidad es solo una fachada, poniendo a prueba la relación entre Tasha y Jack cuando Jen entra en sus vidas.

• El hogar como personaje: La casa de Tasha y Jack, inicialmente un refugio luminoso y acogedor, se transforma en un espacio opresivo a medida que la tragedia se cierne sobre ellos. Steadman destaca que «es una casa de muñecas que terminará por romperse».

• Un final sorprendente: En solo cuatro episodios, The Ex-Wife mantiene un ritmo incesante y cuestiona constantemente la línea entre la realidad y la ficción, llevando a la audiencia a un clímax inesperado que dejará a todos sin aliento.

• Renovación del género thriller: Catherine Steadman comparte que “no quería que Tasha fuera una simple espectadora de su historia”. La serie no solo ofrece un thriller emocionante, sino que también presenta una sensibilidad femenina que enriquecerá la experiencia del espectador.

Dirigida por Brian O’Malley (Alex Rider) y el nominado al BAFTA® Paul Walker (Shameless), The Ex-Wife cuenta con un elenco secundario que incluye a Jordan Stephens (Rogue One), Clare Foster (The Crown) y Sam Hoare (Outlander). Esta serie ha sido producida por Clapperboard y Black Box Multimedia para Paramount+ y Channel 5 en el Reino Unido, y coproducida por Night Train Media, en asociación con All3Media International.

No te pierdas la primera temporada de The Ex-Wife, un thriller inquietante que se estrenará el 16 de octubre, en exclusiva por Universal+.

