The Killers anuncia su séptimo álbum de estudio «Pressure Machine»

(20/Jul/2021 – web) EE.UU.- The Killers lanzarán su séptimo álbum de estudio, Pressure Machine, vía EMI el 13 de agosto de 2021. El álbum fue coproducido por la banda, Shawn Everett y Jonathan Rado (de Foxygen), todos los cuales trabajaron juntos en el álbum aclamado por la crítica de The Killers Imploding The Mirage, lanzado el año pasado.

Cuando la pandemia de Covid-19 cerró la promoción y la gira mundial del majestuoso y aclamado álbum de The Killers del 2020, Imploding the Mirage, «todo se detuvo», dice el líder Brandon Flowers. «Y fue la primera vez en mucho tiempo para mí que me enfrenté al silencio. Y de ese silencio comenzó a florecer este disco, lleno de canciones que de otra manera habrían sido demasiado tranquilas y ahogadas por el ya clásico ruido de los discos de The Killers. De hecho, por primera vez desde 2004, el impulso implacable y las presiones de estar en una banda de renombre mundial, sacudiendo estadios, se detuvo. Entonces, entra Pressure Machine: una vista a las realidades cotidianas de una pequeña ciudad americana de belleza dura, resultando en el álbum más comedido y resonante de The Killers hasta el momento.

Pressure Machine, un álbum más tranquilo y basado en el estudio de los personajes, vive directamente en la ciudad natal de Flowers, Nephi, Utah, una comunidad muy unida de 5300 personas sin semáforos, una planta de caucho, campos de trigo y West Hills. Nefi es el lugar donde Flowers pasó sus años de formación (10-16), diciendo que «si no hubiera sido por los avances en la industria automotriz, Nefi en los años 90 podría haber sido la década de 1950». Las canciones del álbum están basadas en los recuerdos e historias de personas que lo impactaron al crecer, intercaladas con comentarios de los actuales lugareños de Nefi sobre su ciudad. «Estábamos discutiendo mudarnos [Brandon] a Nefi cuando era niño y estando atrapados en medio de la nada», dice el baterista de la banda Ronnie Vannucci Jr. «Y durante el Covid-19, comenzó a sentirse como si todos estuviéramos en medio de la nada.» Flowers menciona: «descubrí este dolor con el que no había tratado», dice; «muchos recuerdos de mi tiempo en Nefi son tiernos. Pero los ligados al miedo o a la gran tristeza estaban cargados emocionalmente. Tengo más comprensión ahora que de cuando empezamos la banda, y espero poder hacer justicia a estas historias y estas vidas en esta pequeña ciudad en la que crecí.»

El registro resultante es un documento auditivo de crecer – y vivir – en el suroeste de Estados Unidos, contado desde una mirada de perspectivas. Por primera vez en su vida, Flowers tenía letras completas antes de que una nota de música fuera puesta en cinta. No ajeno al habitar de diferentes personajes en las canciones, en Pressure Machine se pone en la piel de algunas de las personas cuyas vidas vio desarrollarse cuando era adolescente. El álbum teje los hilos del lirismo característico de Flowers a lo largo de su carrera en un todo perfecto que culmina en el álbum más elegante que The Killers han hecho jamás.

A través de sus personajes y también de su título, el álbum se corresponde con la presión inflexible del sueño americano agravada por el desencanto religioso. Optimista nato, los momentos de belleza inevitablemente brillan del dolor de las canciones de Flowers: la llegada sanadora del verano, la primera cosecha de heno, cielos más dulces. Las historias de Pressure Machine detallan las batallas personales de la vida real, los arrepentimientos abrumadores, las tragedias locales y la epidemia de opioides que azotó la ciudad natal de Flowers, así como todas las ciudades natales de Estados Unidos. Flowers canta sobre las decisiones que las personas toman, para bien y para mal, y las consecuencias de esas elecciones; los que se quedaron atrás, y los que no pueden ser olvidados.

La imagen de la portada del álbum de Pressure Machine fue tomada en la carretera a las afueras de Nefi, mientras el fotógrafo Wes Johnson pasaba una exhibición inspiradora al borde de la carretera creada por una iglesia bautista local. Johnson tomó docenas de increíbles imágenes de la ciudad natal de Flowers a lo largo de la primera parte de 2021, muchos de los cuales aparecen en el empaque del álbum para la edición física.

The Killers volverán a la carretera para celebrar tanto Pressure Machine como Imploding The Mirage, junto con su amado catálogo de éxitos globales, en 2022. Las fechas del Reino Unido, originalmente planeadas para el verano de 2020, ahora tienen lugar en mayo/junio de 2022, mientras que más fechas de conciertos y sus boletos salen a la venta el viernes 25 de julio a las de la mañana (hora local) a través del sitio web de la banda.

