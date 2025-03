The Rookie estrena su séptima temporada en Universal+

John Nolan regresa en la séptima temporada de The Rookie

(5/Mar/2025 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+ anuncia el esperado estreno de la séptima temporada de The Rookie, el drama policial ganador del Emmy®, que llega con nuevos desafíos, giros impactantes y personajes que pondrán a prueba al equipo del Departamento de Policía de Los Ángeles. La nueva temporada estará disponible a partir del 12 de marzo, exclusivamente en Universal+.

Inspirada en la historia real de William Norcross, The Rookie sigue la vida del oficial John Nolan, interpretado por Nathan Fillion (Castle, Firefly, The Big Bang Theory), quien dejó su exitosa vida empresarial para seguir su vocación como policía. En esta temporada, Nolan y su equipo enfrentarán una de las amenazas más grandes hasta ahora, mientras lidian con crisis personales y la llegada de un nuevo personaje que traerá tensión y desafíos al equipo.

Un regreso explosivo: amenazas globales y un dilema personal para Nolan

El primer episodio, titulado «The Shot», abre la temporada con un tiroteo de alto impacto que afectará a los miembros del Departamento de Policía de Los Ángeles. Mientras el equipo intenta controlar la situación, una noticia alarmante sacude al departamento: un grupo criminal ha sido detectado transportando un arma nuclear, lo que desata una operación conjunta con el FBI para evitar una catástrofe de escala global.

En medio de esta crisis, John Nolan comete un error que lo perseguirá durante toda la temporada. Este acontecimiento afectará su relación con Bailey (Jenna Dewan), quien también enfrenta una amenaza latente. “En la serie hay ciertas cuestiones en juego: qué es legal, qué es moralmente correcto, y qué es aceptable para proteger al otro”, expresó Nathan Fillion, destacando el impacto emocional que tendrá esta temporada en los personajes.

Un villano intrigante y un matrimonio a prueba

La séptima temporada también introduce un nuevo personaje que generará tensiones dentro del equipo. Se trata del Detective Graham, interpretado por Ivan Hernandez (The Good Wife, …And Just Like That), un agente que se convertirá en un obstáculo para Wesley (Shawn Ashmore). Sin embargo, según el showrunner Alexi Hawley, este personaje, aunque desafiante, mostrará un lado más humano a medida que se integra al equipo.

En el ámbito personal, Nolan y Bailey enfrentarán decisiones cruciales sobre su futuro. En la temporada anterior, la pareja mencionó la posibilidad de tener un hijo, y en esta entrega explorarán las implicaciones de formar una familia en una profesión de alto riesgo. “Ambos tienen trabajos muy peligrosos. Hay mucho en juego si quieres tener una vida larga para criar hijos, y veremos complicaciones en la relación”, adelantó Fillion.

Un elenco de primer nivel y una serie consolidada

Con una trayectoria de éxito, The Rookie ha sido nominada en tres ocasiones a los premios Emmy®, obteniendo dos estatuillas en la categoría Mejor Coordinación de Dobles de Riesgo en Drama. La serie cuenta con un elenco de primer nivel, encabezado por:

● Nathan Fillion (Castle, Firefly, The Big Bang Theory)

● Shawn Ashmore (Frozen, X-Men)

● Jenna Dewan (Supergirl, American Horror Story)

● Alyssa Diaz (Ray Donovan, The Vampire Diaries)

● Richard T. Jones (Ally McBeal, Narcos)

● Eric Winter (CSI: Miami, The Good Doctor)

● Ivan Hernandez (The Good Wife, …And Just Like That)

Estreno exclusivo en Universal+

No te pierdas el estreno de la séptima temporada de The Rookie este 12 de marzo, solo en Universal+.

Descubre la programación de Universal+ a través de los siguientes cableoperadores:

+Movil

● #561 Universal Premiere HD

● #564 Universal Comedy HD

● #565 Universal Reality HD

Tigo

● #1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD

● #1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD

● #1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

Amazon Prime Video:

Adquiere Universal+ a través de Prime Video Channels y accede a todo su contenido exclusivo.