TOR, serie documental de Carles Porta, referente del true crime, se estrena en Antena 3 Internacional

Misterio y asesinatos en la frontera: TOR, serie documental llega a la televisión

• Compuesta por ocho episodios, la producción aborda el asesinato de Josep Montané ‘Sansa’ a través de casi tres décadas de investigación periodística con múltiples líneas temporales y entrevistas clave.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Antena 3 Internacional ha anunciado el estreno de ‘TOR’ serie documental, una producción de ocho episodios creada por el reconocido periodista y escritor Carles Porta, figura destacada en el género del true crime. Porta, quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de Comunicación y el Premio Ondas, lleva a la televisión de pago de la región este trabajo que también se encuentra disponible en atresplayer internacional.

‘TOR’: La Leyenda Negra de un Pueblo Fronterizo

La ‘TOR’ serie documental aborda la historia de un pequeño pueblo de trece casas, ubicado en la frontera entre Cataluña y Andorra, cuyos habitantes han estado inmersos en un conflicto que se extiende por más de cien años por la propiedad de una montaña. El corazón de esta disputa, que ha costado la vida a tres vecinos, reside en intereses como la explotación de la madera, actividades de contrabando y el potencial desarrollo de una pista de esquí en la zona.

Carles Porta inició su investigación sobre los crímenes de Tor en 1997. Tras casi tres décadas de trabajo intermitente, el periodista comparte en esta serie todo lo que averiguó sobre los sucesos que han definido la leyenda negra del lugar.

Investigación y Estructura Narrativa

La serie sumerge al espectador en la investigación del asesinato de Josep Montané, conocido como ‘Sansa’, a través de tres líneas temporales distintas y con registros de estilo diferenciado.

Las Tres Líneas Temporales

• Primera Parte (1995-1997): Cubre el periodo crucial que va desde el hallazgo del cadáver de Sansa, encontrado asesinado en la cocina de su casa el 30 de julio de 1995, hasta el sobreseimiento del caso por orden judicial. Cinco meses antes, Sansa había sido declarado dueño único de la montaña de Tor, una decisión que generó profundo descontento entre el resto de los vecinos. Los dos testigos que encontraron el cuerpo, hippies del lugar, señalaron a Miquel Aguilera como posible autor, alegando haber escuchado amenazas de muerte previas dirigidas a Sansa.

• Segunda Parte (1997-2024): Abarca las casi tres décadas durante las cuales Carles Porta continuó investigando el caso, incluyendo entrevistas con varios de los protagonistas principales del conflicto.

• Tercera Línea Temporal (El Presente): En el contexto actual, Porta regresa al pueblo de Tor para entrevistar a vecinos y testigos, con el objetivo de establecer un contexto claro de los acontecimientos.

‘TOR’ es una producción realizada por 3 Cat, en conjunto con Goroka, Ikiru Films y True Crime Factory.

Horarios de Emisión

El estreno del Capítulo 1, ‘Un cadáver en Tor’, será el miércoles, 5 de noviembre.

• LATAM: 8:30PM Méx / 9:30PM Col / 10:30PM Ven / 11:30PM Arg

• US: 10:30PM ET / 7:30PM PT