El festival Torrente de Canciones cierra su tercer encuentro en Panamá con un homenaje a la identidad nacional

Música y cultura: Torrente de Canciones une la décima panameña y la canción de autor española en el Casco Antiguo

• La cantautora española Ainoa Buitrago ofrecerá un concierto libre de costo junto al panameño Yigo Sugasti en Tío Navaja (El Cangrejo), poniendo fin a un ciclo que busca documentar la unión de géneros musicales.

(09/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Centro Cultural de España en Panamá (CCE-Casa del Soldado) y la Fundación Tocando Madera anunciaron el cierre del tercer encuentro de “Torrente de Canciones”, un programa cultural que ha logrado tender puentes entre la décima panameña y la canción de autor española, destacando la música como un vehículo que trasciende fronteras. La clausura, que se realiza en el mes de la patria, es concebida como un homenaje a la identidad y riqueza musical de Panamá.

El ciclo, que se desarrolló desde septiembre y culmina el 15 de noviembre, tiene el objetivo de formar nuevas generaciones de compositores y documentar la fusión entre la tradición oral campesina y la sensibilidad contemporánea. Los organizadores resaltan que este intercambio busca crear un repertorio que une géneros como la décima, el pop y la canción indie bajo la bandera de la identidad cultural compartida.

Diálogo sonoro en el Casco Antiguo

Del 13 al 15 de noviembre, el Casco Antiguo de la ciudad se transformará en el escenario de un diálogo creativo entre cinco artistas de ambos países. El encuentro contará con la participación de: Ainoa Buitrago, Yek Gamboa, Karla Lamboglia, José Yeray Rodríguez y Sergio Cortés, quienes desarrollarán talleres, compartirán experiencias y llevarán a cabo una creación conjunta.

Los gestores del programa señalaron que “la décima que vibra en el interior del país y la canción que nace en un bar de Madrid hablan el mismo idioma: el de la memoria y la emoción”, subrayando la relevancia de este tipo de intercambios culturales.

Concierto de clausura: Ainoa Buitrago y Yigo Sugasti

Como evento central de cierre, la cantautora madrileña Ainoa Buitrago, considerada una de las voces más prometedoras del pop de autor en España, ofrecerá un concierto completamente gratuito. Buitrago compartirá escenario con el reconocido artista panameño Yigo Sugasti, en lo que promete ser un encuentro memorable de melodías y versos.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

El concierto se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m. en Tío Navaja (ubicado en El Cangrejo). El Centro Cultural de España-Casa del Soldado invita al público a participar en las actividades de formación y creación programadas para los días 13 y 14 de noviembre en su sede (Paseo Esteban Huertas, Casco Antiguo), y al concierto abierto. Todas las actividades son gratuitas, y requieren inscripción previa al correo cc.panama@aecid.es hasta el 9 de noviembre.