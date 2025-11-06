Música sin fronteras: Torrente de Canciones une a España y Panamá en el mes de la patria

La décima panameña y la canción de autor convergen en el cierre de Torrente de Canciones

• El ciclo, que se extiende hasta el 15 de noviembre, fusiona la décima folclórica panameña con la canción de autor española, buscando documentar una canción popular híbrida.

(06/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- En el mes en que Panamá celebra su identidad y soberanía, el Centro Cultural de España en Panamá y la Fundación Tocando Madera anuncian el cierre del tercer encuentro de Torrente de Canciones. Este programa busca honrar las raíces musicales panameñas y demostrar que las canciones no tienen fronteras, promoviendo la hermandad entre España y Panamá.

Los organizadores definen el evento como un espacio donde la música folclórica panameña revela su naturaleza de lenguaje universal, capaz de contar la identidad y memoria colectiva a través de la melodía y el verso. El ciclo busca establecer un diálogo entre la décima que vibra en el interior del país y la sensibilidad urbana de la canción de autor española.

Artistas y programa de intercambio cultural

Desde el 13 hasta el 15 de noviembre, cinco artistas de España y Panamá convergerán en este ciclo creativo. Los participantes incluyen a la cantautora española Ainoa Buitrago, junto a los panameños Yek Gamboa, Karla Lamboglia, José Yeray Rodríguez y Sergio Cortés. Compartirán escenario, experiencias y conversaciones en sesiones diseñadas para el intercambio, la formación y la creación conjunta.

El programa, que inició en septiembre y culmina el 15 de noviembre de 2025, tiene como objetivo formar nuevas generaciones de compositores y documentar un encuentro histórico. Se busca mostrar cómo la tradición oral campesina y la sensibilidad urbana del siglo XXI se influyen mutuamente, se reinventan y dan vida a una canción popular híbrida, escrita a cuatro manos entre ambas naciones.

Concierto gratuito de clausura

Como cierre del encuentro, la cantautora madrileña Ainoa Buitrago, considerada una de las voces más potentes del pop de autor español, ofrecerá un concierto gratuito.

Fecha y hora: Sábado 15 de noviembre, a las 7:00 p.m.

Sábado 15 de noviembre, a las 7:00 p.m. Lugar: Tío Navaja, ubicado en El Cangrejo.

Tío Navaja, ubicado en El Cangrejo. Artistas invitados: Monalisa y Rodrigo, artistas panameños.

El Centro Cultural de España-Casa del Soldado invita a todos los interesados a participar en la jornada de talleres y encuentros, los días 13 y 14 de noviembre en su sede ubicada en Casco Antiguo (Paseo Esteban Huertas). El concierto y todas las actividades son gratuitas. Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción, los interesados pueden contactar a la institución a través del correo electrónico: cc.panama@aecid.es, con fecha límite de inscripción hasta el 9 de octubre.