El programa Transformándonos estrena nueva temporada con enfoque en la ansiedad escolar

Transformándonos regresa a la pantalla para abordar la salud mental en niños y jóvenes

• El espacio televisivo Transformándonos inicia un nuevo ciclo bajo la conducción de Giselle de la Hoz, analizando las señales físicas y el comportamiento derivado de la ansiedad escolar.

(27/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa televisivo Transformándonos regresa a la pantalla con el estreno de su nueva temporada este lunes 2 de marzo a las 4:30 p.m. En su primera edición del año, el espacio abordará una temática de alta relevancia para las familias panameñas: “Más allá de las notas: entendiendo la ansiedad escolar”.

Bajo la conducción de la presentadora Giselle de la Hoz, el programa contará con la participación especial de la psicóloga Mariola Young. Durante la entrevista, se profundizará en las herramientas necesarias para que el entorno familiar pueda identificar y gestionar los desafíos emocionales que enfrentan los estudiantes en el sistema educativo actual.

Análisis de la salud mental escolar

La nueva emisión de Transformándonos buscará dar respuesta a interrogantes fundamentales para el bienestar de los menores. Entre los puntos clave a tratar destacan la identificación de las señales físicas que pueden indicar cuadros de ansiedad y la diferenciación necesaria entre el estrés académico habitual y un trastorno de ansiedad escolar establecido.

Asimismo, la especialista Mariola Young explicará de qué manera esta condición puede alterar el comportamiento del niño en el hogar, afectando la dinámica familiar y el desarrollo personal del estudiante. La producción ha diseñado este espacio como una guía práctica para fortalecer el alma y la salud mental de los televidentes.

Horarios de transmisión

El público podrá sintonizar el estreno de la temporada este lunes a las 4:30 p.m. Para quienes no logren ver la emisión vespertina, Transformándonos contará con una retransmisión los miércoles a las 11:00 p.m., manteniendo su compromiso de ofrecer contenido educativo y de orientación psicológica a la audiencia nacional.

