«Transformándonos» de Sertv estrena episodio dedicado a la esperanza y la prevención del cáncer

Estrategias de apoyo emocional para pacientes con cáncer, tema central en «Transformándonos»

• Sertv presentará el lunes 13 de octubre «Una luz en la lucha», un capítulo con expertos y testimonios sobre el impacto psicológico de la prevención del cáncer y la pérdida.

(11/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este lunes 13 de octubre, a las 4:30 p.m., la televisión nacional estrenará un nuevo capítulo del programa de producción local “Transformándonos” a través de Sertv y sus plataformas digitales. En el marco de la conmemoración del mes de la prevención del cáncer, el episodio está dedicado al tema bajo el título “Una luz en la lucha”, abordando el complejo proceso emocional y psicológico que enfrentan los pacientes y sus familias.

Enfoque Psicológico y Acompañamiento a Pacientes

El programa contará con la participación de Rita Barrera de Segura, psicóloga y especialista en duelo. La experta responderá interrogantes clave sobre su labor de apoyo, tales como: ¿Qué estrategias utiliza para apoyar emocional y psicológicamente a los pacientes que enfrentan un diagnóstico de cáncer? Además, abordará cómo logra crear un espacio de confianza y esperanza en los pacientes que están viviendo momentos de incertidumbre.

La especialista también analizará el papel fundamental que desempeñan la escucha activa y la empatía en el proceso de acompañamiento a pacientes oncológicos y cómo impactan en su bienestar.

Testimonio de Esperanza y Resiliencia

El episodio especial de «Transformándonos» incluirá un segmento de alto impacto emocional con el testimonio de Norys Guzmán. Guzmán compartirá con la audiencia su experiencia personal y conmovedora, detallando cómo vivió el proceso desde el momento en que su madre recibió el diagnóstico de cáncer hasta sus momentos finales, y las estrategias que le permitieron afrontar la pérdida.

Se invita a la ciudadanía a sintonizar esta edición para reflexionar sobre la resiliencia y la importancia del apoyo emocional en el proceso de la prevención del cáncer y la enfermedad, solo por Sertv y sus plataformas digitales @SertvPanamá.