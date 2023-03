Twingo y Casio, la nueva película de Abbyllon

(8/Mar/2023 – web) Panamá.- Felipe Juan Froilán de todos los Santos, tendrá su parodia en la ficción, con el personaje de Juan Foiegras de todos los patos, marqués de la luciérnaga, y condeduque de la urbanización de Torremacetas, en la nueva película de Abbyllon, Twingo y Casio.

Torremacetas es una urbanización, vendida a menos, en la que viven los protagonistas de Twingo y Casio, una comedia desmadrada y salvaje, que hace humor sobre la rabiosa actualidad.

Twingo y Casio empleará la parodia, el desmadre y lo absurdo, para contar los despechos amorosos en forma de canción, como los de Shakira y Bizarrap, además de tratar temas como los viajes en el tiempo, la moneda virtual, las redes sociales, los cambios de sexo, la monarquía, y las pandemias globales.

Además del título de la película, Twingo y Casio, son los nombres de los personajes principales, que junto a Foiegrás de todos los patos, intentarán viajar al pasado, para hacer un mundo mejor en el presente, retocando lo que ha sucedido tiempo atrás.

Entre muchas tareas, piensan hacer que Hitler no se aliste en el ejército, que Kennedy no vaya a Dallas el día de su asesinato, que el coronavirus no se escape del laboratorio chino, y sobre todo, que los ingleses no desembarquen en Gibraltar.

Tienen mucho trabajo por delante, además de ayudar a una chica a convertirse en cantante, y que pueda conseguir que su canción de despecho, se haga mundialmente famosa.

Como es de suponer, nada saldrá como lo planean Twingo y Casio, por lo que las desventuras y los megadesastres están asegurados.

La película se podrá ver en Abbyllon si los usuarios registrados así lo desean, ya que Abbyllon es una plataforma donde se crean los contenidos que solicitan los propios usuarios.

Además de solicitar y sugerir contenidos, los usuarios también ayudan a decidir qué actores interpretan a los personajes, y pueden seguir todo el proceso de creación.

De momento, el actor más seleccionado en las peticiones, es Nico Bebert (@nicomedy), y Pink lady (@__.pinklady._), la actriz más votada. Pero hasta el momento que empiece el rodaje, y se desvelen los protagonistas, nada está decidido. Ahora se están iniciando los castings, que los usuarios podrán ver en la plataforma y en redes.

Lo único seguro es el título, Twingo y Casio, y que la película, además de estrenarse en Abbyllon, se ofrecerá a otras plataformas, para que nadie se quede sin verla.

Para mayor información, visite www.abbyllon.com